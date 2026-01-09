في روشن.. التعاون يعمق جراح الشباب بثنائية

البلاد (جدة)

واصل فريق التعاون نتائجه الطيبة وحقق فوزًا مهمًا على نظيره الشباب بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـ 14 بدوري روشن.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه البرازيلي كارلوس جونيور، لاعب الشباب في الدقيقة الثانية من زمن المباراة

وفي الدقيقة 18، تلقى محمد الشويرخ، لاعب الشباب بطاقة حمراء، ليكمل فريقه ما تبقى من المباراة بـ 10 لاعبين .

سجل روجير مارتينيز الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 27 من ركلة جزاء سجلها بنجاح في مرمى الشباب. وتمكن اللاعب أنجيلو فولجيني من تسجيل الهدف الثاني لفريق التعاون في الدقيقة 45+4.

بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

هدف! ⚽️

التعاون يتقدم على الشباب من علامة الجزاء بهدف سجله روجر مارتينيز 🟡🔵 ⁧#التعاون_الشباب⁩ | ⁧#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/CQ2cy0wRNF — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 9, 2026