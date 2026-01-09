الرئيسية
في روشن.. التعاون يعمق جراح الشباب بثنائية
الرياضة

صحيفة البلادaccess_time21 / رجب / 1447 هـ       9 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

واصل فريق التعاون نتائجه الطيبة وحقق فوزًا مهمًا على نظيره الشباب بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـ 14 بدوري روشن.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه البرازيلي كارلوس جونيور، لاعب الشباب في الدقيقة الثانية من زمن المباراة

وفي الدقيقة 18، تلقى محمد الشويرخ، لاعب الشباب بطاقة حمراء، ليكمل فريقه ما تبقى من المباراة بـ 10 لاعبين .

سجل روجير مارتينيز الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 27 من ركلة جزاء سجلها بنجاح في مرمى الشباب. وتمكن اللاعب أنجيلو فولجيني من تسجيل الهدف الثاني لفريق التعاون في الدقيقة 45+4.

بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

