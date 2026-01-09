الرئيسية
ريال مدريد يضرب موعدًا ناريًا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني بجدة
الرياضة

صحيفة البلادaccess_time21 / رجب / 1447 هـ       9 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي (جدة)

تصوير (زياد القحطاني)

حجز ريال مدريد بطاقة العبور إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد تفوقه على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب الإنماء بمدينة جدة، في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع برشلونة في المشهد الختامي الأحد المقبل.

دخل الفريق الملكي المباراة بقوة، حيث افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عبر تسديدة قوية أطلقها فيدريكو فالفيردي.

وفي الشوط الثاني، نجح رودريجو في تعزيز النتيجة عند الدقيقة 55.

ولم يتأخر رد أتلتيكو مدريد، إذ قلّص الفارق بعد ثلاث دقائق فقط، عبر المهاجم ألكسندر سورلوث في الدقيقة 58.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطًا مكثفًا من أتلتيكو مدريد بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن صلابة دفاع ريال مدريد حال دون تغيير النتيجة.

بهذا الانتصار، تأهل ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني، حيث يواجه غريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد المقبل، بعدما اكتسح الفريق الكتالوني أتلتيك بيلباو بخماسية نظيفة في نصف النهائي الآخر.

m.samy

كتب بواسطة

