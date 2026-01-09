حارس النصر يقترب من جنوى الإيطالي

البلاد (جدة)

اقترب نادي جنوى الإيطالي من إغلاق ملف التعاقد مع حارس مرمى نادي النصر، البرازيلي بينتو، بعد تقدم ملحوظ في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة.

وبحسب ما أفاد به الصحفي التركي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أكرم كونور، فإن إدارة جنوى أعادت فتح باب التفاوض مع نادي النصر ونجحت في التوصل إلى مراحل متقدمة من الاتفاق، ما يجعل الصفقة قريبة من الحسم. وأوضح كونور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن الحارس البالغ من العمر 26 عامًا كان محل اهتمام أندية أخرى، أبرزها وست هام الإنجليزي، إلا أن جنوى تفوق في سباق التعاقد ونجح في كسب توقيع اللاعب.

وشارك بينتو مع النصر خلال الموسم الحالي في 10 مباريات رسمية، تمكن خلالها من الحفاظ على نظافة شباكه في خمس مواجهات، بينما استقبلت شباكه سبعة أهداف، مقدمًا مستويات لافتة منذ انضمامه للفريق.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع الحارس البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024-2025 قادمًا من نادي أتلتيكو باراناينسي، في صفقة هدفت إلى تدعيم مركز حراسة المرمى بخيار شاب وواعد.