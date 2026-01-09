حائل تشهد انطلاق المرحلة السادسة من رالي داكار السعودية 2026

شهدت منطقة حائل اليوم انطلاقة المرحلة السادسة من رالي داكار السعودية 2026، التي تمتد من حائل إلى مدينة الرياض، وذلك وسط تنظيم ومساندة متكاملة من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة، بما أسهم في توفير أعلى معايير السلامة للمشاركين والمنظمين والجماهير.

وجاءت انطلاقة المرحلة عقب يوم راحة قضاه متسابقو الرالي في مدينة حائل، وسط عدد من المواقع والمعالم السياحية، حيث اطلع المتسابقون على ما تتميز به المنطقة من مقومات سياحية وطبيعية وتراثية، عكست ثراء حائل الثقافي ومكانتها على خارطة السياحة الوطنية.

ويُعد رالي داكار السعودية من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تحتضنها المملكة، حيث يسهم في تعزيز الحراك السياحي والاقتصادي، وإبراز قدرات المملكة التنظيمية، إلى جانب التعريف بتنوع مناطقها الجغرافية والثقافية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم قطاعي الرياضة والسياحة.

يذكر أن رالي داكار السعودية 2026 الذي يقام للعام السابع على التوالي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير 2026 يضم مشاركة (812) متسابقًا من بينهم (39) مشاركة، يمثلون (69) جنسية من مختلف دول العالم، يتنافسون عبر (433) مركبة موزعة على فئات الرالي المتنوعة، وسيتطلّب السباق قطع مسافة إجمالية تبلغ (7994) كيلومترًا، منها (4840) كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.