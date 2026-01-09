جدة تستضيف أولى بطولات موسم 2026 لغرب آسيا للخماسي الحديث

البلاد (جدة)
أعلن اتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث، عن إقامة بطولة غرب آسيا للثنائي والثلاثي، وذلك باستضافة الاتحاد السعودي للخماسي الحديث خلال الفترة 13 – 18 يناير 2026، في جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، لتكون أولى بطولات الموسم الرياضي الجديد 2026 على مستوى غرب آسيا.
وستشهد البطولة مشاركة (80) لاعبًا ولاعبة من منتخبات دول غرب آسيا، يتنافسون في ألعاب السباحة، والجري، والرماية.
أعلن اتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث، عن إقامة بطولة غرب آسيا للثنائي والثلاثي، وذلك باستضافة الاتحاد السعودي للخماسي الحديث خلال الفترة 13 – 18 يناير 2026، في جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، لتكون أولى بطولات الموسم الرياضي الجديد 2026 على مستوى غرب آسيا.
وستشهد البطولة مشاركة (80) لاعبًا ولاعبة من منتخبات دول غرب آسيا، يتنافسون في ألعاب السباحة، والجري، والرماية.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بدر بالعبيد، جاهزية الاتحاد السعودي للخماسي الحديث لاستضافة الحدث، بدعم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ووزارة الرياضة والجهات ذات العلاقة؛ لتسخير جميع الإمكانات الفنية والتنظيمية لضمان نجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة تواكب تطلعات اتحاد غرب آسيا.
وأوضح بالعبيد أن البطولة تأتي ضمن روزنامة بطولات اتحاد غرب آسيا؛ وتهدف إلى تطوير رياضة الخماسي الحديث ورفع مستوى التنافس بين لاعبي ولاعبات دول الإقليم، إلى جانب تعزيز فرص الاحتكاك الفني واكتساب الخبرات الدولية، بما يسهم في إعداد المواهب الواعدة للمشاركات القارية والعالمية المقبلة.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد غرب آسيا حسين العبدالوهاب, أن فوز المملكة العربية السعودية بهذه الاستضافة يجسد ثقة المجتمع الرياضي القاري والدولي في القدرات التنظيمية للمملكة، ويؤكد مكانتها المتقدمة على خارطة استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.
وتُعد هذه الاستضافة امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي للخماسي الحديث في دعم اللعبة وتعزيز حضورها إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الرياضي واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.