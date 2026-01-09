تعرف على تشكيل الاتحاد أمام الخلود

البلاد (جدة)

استقر البرتغالي سيرجو كونسيساو، مدرب الاتحاد، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الخلود الليلة، بمنافسات دوري روشن.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الخلود في تمام الثامنة والنصف، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 14 من دوري روشن.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الخلود المرتبة الثانية عشرة بـ 12 نقطة.

وجاء تشكيل الاتحاد المتوقع في مواجهة الخلود على النحو التالي:

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: دانيلو بيريرا، أحمد شراحيلي، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: روجر فيرنانديز، فابينيو، نجولو كانتي، ستيفن بيرجوين.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما.