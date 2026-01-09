الرياضة

الغيابات تعصف بالأهلي أمام الأخدود

الرياض ( عادل رشيد)

يخوض النادي الأهلي معتركا صعبا في الجولة الرابعة عشرة أمام الأخدود على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز في نجران؛ حيث يعاني مدربه الألماني ماتياس يايسله من غيابات كبيرة على مستوى خط الدفاع والوسط، ويسعى ماتياس لإيجاد البديل المناسب لتعويض هذا الغياب.

ويفتقد الأهلي خمسة لاعبين لمشاركتهم في كأس أمم الأفريقية مع منتخبات بلدانهم؛ كـ” رياض محرز وإدوارد ميندي وكيسيه، ومع المنتخب السعودي الألومبي محمد عبدالرحمن وياسين الزبيدي، كما يغيب المدافع البرازيلي روجر إيبانيز وعلي مجرشي والفرنسي اتانقانا، وصالح أبو الشامات للإيقاف”.

