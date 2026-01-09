آل جابر: قرار حل الانتقالي يعكس الحرص على حل القضية الجنوبية

البلاد (الرياض)

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، أن القرار الذي اتخذته قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بحل المجلس يعكس حرصهم على مستقبل القضية الجنوبية، ويؤكد ابتعادهم عن المصالح الشخصية، مشيرًا إلى أن اختيارهم نهج الحوار برعاية المملكة سيحظى بدعم دولي واسع، سواء على مستوى عقد المؤتمر أو مخرجاته.

وأوضح أن رعاية المملكة لمؤتمر القضية الجنوبية المزمع عقده في الرياض تهدف إلى جمع مختلف الشخصيات والقيادات الجنوبية الفاعلة، دون تمييز أو إقصاء، من أجل التوصل إلى رؤية شاملة لحلول عادلة تلبي تطلعات الجنوبيين وإرادتهم، تمهيدًا لطرحها ومناقشتها ضمن إطار الحوار السياسي الشامل في اليمن.

وأشار آل جابر إلى أنه التقى وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، حيث جرى بحث التحركات التي قام بها المجلس بتوجيه من عيدروس الزبيدي، والتي أساءت إلى القضية الجنوبية ولم تخدمها، وأسهمت في إضعاف وحدة الصف في مواجهة الأعداء. كما ناقش الجانبان آليات العمل مستقبلًا لمعالجة ما حدث بما يخدم القضية الجنوبية، إلى جانب استعراض جهود التحالف في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والترتيبات الخاصة بالمؤتمر المرتقب الذي سيُعقد قريبًا في الرياض.