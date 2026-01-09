“الداخلية” تنعى الفريق أول سعيد القحطاني

نعت وزارة الداخلية، اليوم (الجمعة)، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الذي وافته المنية إثر وعكة صحية ألمت به.

وقدّمت الوزارة خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلة الله- تعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

وقدم وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، تعازيه في الفقيد الراحل، وكتب على حسابه بموقع إكس:” رحم الله الفريق أول سعيد القحطاني، وأسكنه فسيح جناته، كان مثالاً في الأخلاق الرفيعة، والصدق والأمانة في خدمته لقيادته ووطنه طوال 60 عاماً قضاها في وزارة الداخلية”.

كما نعى مسؤولون آخرون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد الراحل، مشيدين بمسيرته العملية في خدمة الوطن والتي امتدت إلى آخر أيامه، واتسم خلالها بالإخلاص، والحكمة، والتواضع، والإتقان.

ويعد الفريق سعيد القحطاني أحد خريجي كلية الملك فهد الأمنية، وقام بعدها بالعمل في قطاع الأمن، وتقلد خلال مسيرته عدداً من المناصب منها؛ مديرًا للتموين بالإدارة العامة للسجون، ومدرسًا للتحقيق بمعهد الأدلة الجنائية، ومديراً لمكتب مساعد مدير الأمن العام للأمن الجنائي.

كما تولى مناصب أخرى منها؛ مديرًا للأمن الجنائي في المشاعر المقدسة من عام 1990 حتى عام 1994، ومساعداً لقائد قوات أمن الحج للأمن الجنائي، ومديراً لشرطة منطقة مكة المكرمة، ونائباً لقائد قوة أمن الحج، ومديراً للأمن العام، ومساعداً لوزير الداخلية لشؤون العمليات.