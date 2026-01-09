الجيش السوداني يُدمر (240) مركبة قتالية لميليشيا التمرد في دارفور وكردفان

واس (بورتسودان)
نفذت الوحدات الجوية والبرية بالقوات المسلحة السودانية، اليوم، عمليات مكثفةٍ على تمركزات المليشيات في دارفور وكردفان، ودمرت أكثر من (240) مركبة قتالية للمرتزقة، والقضاء على المئات من المليشياتِ الإرهابيةِ التابعة لهم.
وأفادت القوات المسلحة السودانية -في بيان اليوم وفقًا لوكالة السودان للأنباء- أنه تم كذلك تدمير العديد من المُسيراتِ الإستراتيجية، والمخابئ، ومحطات التشغيل بمطار نيالا، وتمكنت القواتُ البرية من طردِ ميليشيا التمرد من مناطق واسعة في كردفان ودارفور.
وأضاف البيان، أن القوات المسلحة السودانية، والقوات المساندة لها تواصل عملياتها لتدميرِ فلول وبقايا الميليشيا الإرهابية في جميع مناطق تواجدهم.