السياسة

الجيش السوداني يُدمر (240) مركبة قتالية لميليشيا التمرد في دارفور وكردفان

صحيفة البلادaccess_time21 / رجب / 1447 هـ       9 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

واس (بورتسودان)
نفذت الوحدات الجوية والبرية بالقوات المسلحة السودانية، اليوم، عمليات مكثفةٍ على تمركزات المليشيات في دارفور وكردفان، ودمرت أكثر من (240) مركبة قتالية للمرتزقة، والقضاء على المئات من المليشياتِ الإرهابيةِ التابعة لهم.
وأفادت القوات المسلحة السودانية -في بيان اليوم وفقًا لوكالة السودان للأنباء- أنه تم كذلك تدمير العديد من المُسيراتِ الإستراتيجية، والمخابئ، ومحطات التشغيل بمطار نيالا، وتمكنت القواتُ البرية من طردِ ميليشيا التمرد من مناطق واسعة في كردفان ودارفور.
وأضاف البيان، أن القوات المسلحة السودانية، والقوات المساندة لها تواصل عملياتها لتدميرِ فلول وبقايا الميليشيا الإرهابية في جميع مناطق تواجدهم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *