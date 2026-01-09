الاتحاد يقسو على الخلود برباعية في”روشن”

البلاد (جدة)

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه الاتحاد للفوز على الخلود بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر دوري روشن.

في الدقيقة 5، كاد كريم بنزيما ينفرد بمرمى الخلود بعد تمريرة رائعة من موسى ديابي، ولم يتمكن لاعب الخلود وليام إيكونج من فعل شئ سوى عرقلة المهاجم الفرنسي على حدود منطقة الجزاء، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تراجع وأشهر البطاقة الحمراء للاعب. في الدقيقة 12، أحرز كريم بنزيما الهدف الأول للاتحاد من ركلة جزاء بعدما سدد كرة قوية على يمين حارس مرمي الخلود.

وفي الدقيقة 28، نجح بنزيما من تعزيز النتيجة والتسجيل الهدف الثاني له وللفريق بعدما استغل عرضية من الجانب الأيمن وتابعها في المرمى.

وعند الدقيقة 35، عاد كريم بنزيما بتسجيل الهدف الثالث “الهاتريك” بعدما استغل كرة عرضية رائعة من موسى ديابي

واستمر هدوء الاتحاد في أغلب فترات الشوط الثاني مع اقتناع اللاعبين أن نتيجة المباراة ذهبت إلى صالحهم، وعدم رغبة لاعبي الخلود في التقدم الهجومي.

وفي الدقيقة 84، نجح صالح الشهري في تسجيل الهدف الرابع للاتحاد بعدما استغل عرضية متقنة أرسلها أحمد الغامدي من الجانب الأيسر.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الاتحاد إلى 26 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة في المركز الـ12.

من زاوية أخرى 📹

هدف كريم بنزيما من ركلة جزاء ⚽️🎯#الخلود_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ILitwumii9 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 9, 2026