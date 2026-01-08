5 استوديوهات سعودية للألعاب الإلكترونية تنطلق نحو العالمية بدعم من نيوم

البلاد (نيوم)
أعلنت نيوم عن اختيار خمسة استوديوهات سعودية للحصول على تمويل ضمن برنامجها السنوي لمسرعة الأعمال (ليفل أب)، في خطوة مهمة لترسيخ مكانتها حاضنة عالمية لصناعة الألعاب الإلكترونية، ليعكس النمو المتسارع للبرنامج، بعد أن قدم في وقت سابق برامج إرشاد وتوجيه لدعم (18) استوديو إضافيًا، مما يجعل هذه النسخة الأضخم منذ انطلاق المسرعة.
وانطلقت نسخة هذا العام من برنامج “ليفل أب” مع مرحلة أولى تنافسية شارك فيها أكثر من (23) استوديو في برامج إرشاد متخصصة غطّت جوانب متعددة في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، ليتم فيما بعد اختيار خمسة أستوديوهات كانت الأكثر تميّزًا من بين المشاركين.
وستحصل هذه الاستوديوهات الخمسة على دعم إضافي يشمل تمويلًا رئيسيًا لتسريع إطلاق منتجاتها، إلى جانب الاستفادة من جلسات إرشادية على مدى سبعة أشهر إضافية، بما يعادل (600) ساعة لكل أستوديو، إضافة إلى فرصة الانضمام إلى شبكة شركاء النشر العالمية التابعة لنيوم، التي تضم شركات بارزة من ناشري الألعاب العالميين، من بينها “كوالـي” البريطانية وشركة “ألعاب طماطم” المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء اختيار الاستوديوهات الخمسة للانتقال إلى المرحلة التالية من البرنامج بعد عملية تقييم دقيقة، حيث جسّدت هذه الأستوديوهات رؤى مبتكرة تواكب طموحات هذا القطاع المتنامي في المملكة.
وتضمنت قائمة هذه الاستوديوهات: أستوديو “أيقونة بروداكشنز Aiqona Productions”، الذي يدمج بين الرسوم المتحركة والسرد القصصي والتصاميم التفاعلية للألعاب بأساليب إبداعية، لتقديم تجاربٍ مشوّقة؛ و”استوديو فوركاست Fourcast Studio”، المتخصص في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية المستقلة، وأستوديو “ماكيرا Makera” المتخصص في تطوير المحتوى المُنشأ من قِبَل المستخدمين، وأستوديو “أوف بوكس أستوديوز OFF BOX Studios”، وهو شركة سعودية ناشئة لتطوير الألعاب الإلكترونية تعمل على تطوير ألعاب مبتكرة توفّر تجارب ترفيهية جديدة، وكذلك أستوديو “فيز Phys” المتخصص في تصميم تجارب ألعاب إلكترونية عالية الجودة تُشجّع الأطفال على الحركة والنشاط البدني.
وأوضح المدير التنفيذي لإدارة الألعاب الإلكترونية في نيوم توبي إيفان جونز أنه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، أدت مسرّعة أعمال ليفل أب دورًا محوريًا في دعم الجيل الناشئ من مطوّري الألعاب الإلكترونية في المملكة، سواء من خلال التمويل الأولي أو توفير برامج إرشاد متخصصة، وتعكس التزام نيوم بتمكين شركات الألعاب الإلكترونية الواعدة التي تشكّل قيمةً مضافة وتقدّم رؤىً جديدة ومبتكرة لمنظومة الألعاب الإلكترونية في المملكة.
وتمثّل مسرّعة أعمال ليفل أب ركنًا أساسيًا من منظومة الألعاب الإلكترونية في المملكة، حيث إنها تُزوِّد الشركات الناشئة في هذا القطاع بالأدوات والإرشادات اللازمة لتحقيق النمو والنجاح، وتتيح لهم فرصًا استثنائية للتواصل مع ناشري ألعاب عالميين، والاستفادة من خبراتهم، ومنذ عام 2023، أصبح البرنامج المحطّة الرئيسية التي يقصدها المتخرّجون من برامج الحاضنات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ليحصلوا على ما يلزمهم من دعم لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى تطبيقاتٍ فعلية في أستوديوهات ذات قدرات تنافسية على مستوى عالمي.
وتُعد “ليفل أب” التي تشرف عليها إدارة الألعاب الإلكترونية في نيوم، المسرّعة الأكثر رسوخًا واستمرارية في المملكة، وإحدى المبادرات المحورية ضمن الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، ومع توقعات بأن يسهم قطاع الألعاب بأكثر من 50 مليار ريال سعودي (ما يعادل 13.33 مليار دولار) بحلول عام 2030، صُممت المسرعة لتواكب هذا النمو من خلال دعم الشركات الناشئة في السعودية، وتمكينها من النمو المستدام عبر برامج مُتخصصة تعالج التحديات التي تواجه أستوديوهات الألعاب.
ومنذ انطلاقها في عام 2023، قدّمت مسرّعة “ليفل أب” الدعم لأكثر من 45 شركة ناشئة، واستثمرت في 15 منها، وتمكنت جميع هذه الشركات من الحفاظ على استمراريتها ضمن محفظة البرنامج، مع تحقيق نمو ملحوظ في الكيانات المستثمَر فيها، وحققت عدة شركات ناشئة من الدورات السابقة اعترافًا عالميًا ونجاحات بارزة، من بينها “فاهي ستوديو” الذي أبرم أول اتفاقية نشر دولية لمطور ألعاب سعودي مع شركة “كوالـي”، إلى جانب استثمار بقيمة 1.75 مليون دولار من شركتي “إمباكت46” و”ميراك كابيتال”، كذلك فاز كل من “ستارفانيا ستوديو” و”ماجيستيك مايند غيمز” بجائزة “أفضل شركة ناشئة في مجال الألعاب” ضمن جوائز صناعة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2024 و2025 على التوالي، وإضافة إلى هذه الإنجازات النوعية، أسفرت برامج المسرعة حتى الآن عن توفير أكثر من 170 وظيفة متخصصة للشباب السعودي في قطاع الألعاب الإلكترونية.