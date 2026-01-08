هيئة الصحفيين السعوديين تستضيف اجتماعات دولية وندوات صحافية في الأحساء

البلاد (الأحساء)
تستضيف هيئة الصحفيين السعوديين في الفترة من 10 – 13 يناير في محافظة الأحساء، اجتماعات اتحاد صحافيي غرب آسيا الذي ترأسه المملكة، واجتماعات اتحاد الصحافة الخليجي إلى جانب اجتماعات مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين ومديري الفروع.
وستشهد الأيام التي تتخلل الاستضافة فعاليات ثقافية وندوات إعلامية وزيارات لأبرز المعالم السياحية، بدعم من أمانة محافظة الأحساء والهيئة السعودية للسياحة عبر مبادرة “روح السعودية” والشركة الوطنية للسكك الحديدية “سار”.
وثمّن رئيس مجلس إدارة الهيئة عضوان بن محمد الأحمري للجهات المستضيفة ما قدمته من دعم، مشيرًا إلى أن اختيار محافظة الأحساء يأتي دعمًا للسياحة الداخلية في المملكة وتنويع وجهات الاستضافة للمؤتمرات والفعاليات التي تحدث في المملكة.
وقال: “هذه أول فعالية دولية تقيمها الهيئة بهذا الحجم وسيحضرها رؤساء الاتحادات الصحفية الخليجية وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا وأعضاء تنفيذيين في الاتحاد الدولي للصحافة، كما أنها فرصة للتعرف على التاريخ العريق لواحة النخيل السعودية ومعالمها التاريخية”.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن الاجتماعات ستكون في مواقع تاريخية مختلفة مما يسمح لزوار المملكة والمشاركين من الدول الصديقة التعرف على أكبر قدر ممكن من معالم محافظة الأحساء.