كأس آسيا تحت (23) عامًا 2026.. أستراليا تتغلب على تايلند بهدفين لهدف

20 / رجب / 1447 هـ       8 يناير 2026

البلاد (الرياض)

تغلب منتخب أستراليا على نظيره التايلندي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم، على استاد نادي الشباب في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت (23) عامًا 2026 التي تستضيفها المملكة.
تقدم المنتخب التايلندي بالنتيجة عبر لاعبه سيتثا بونليا عند الدقيقة الثامنة، قبل أن ترد أستراليا بهدفين عن طريق اللاعب ايثان ألاغيتش عند الدقيقة (29) من ضربة جزاء, واللاعب وماثياس ماكاليستر عند الدقيقة (30).
وأكمل المنتخب التايلندي المباراة بعشرة لاعبين عقب تلقي لاعبه فون-أيك مانيكورن البطاقة الحمراء في الدقيقة (11) بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد المقبل، إذ تلتقي الصين مع أستراليا، وتايلاند مع العراق.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي (16) و (17) يناير، على أن تجري المباراة النهائية يوم (24) يناير.
