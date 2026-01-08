الأولى

سمو وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي

واس (واشنطن)

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة واشنطن أمس، نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جين شاهين، وذلك ضمن زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.

