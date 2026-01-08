رالي داكار السعودية.. الجنوب أفريقي لاتيغان يواصل الصدارة.. ودانية عقيل ثالث فئة “التشالنجر”

متابعة ( هاني البشر )

انطلقت اليوم الخميس 8 يناير 2026م، منافسات المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2026، بعد أن أنهى المتسابقون خامس المراحل، والتي تشكّل الجزء الثاني من مرحلة الماراثون، انطلاقاً من مخيم الماراثون، وصولاً إلى مدينة حائل، وبمسافةٍ بلغت 427 كلم، منها 371 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وتمكّن الأمريكي ميتش غوثري سائق “فورد ريسينغ”، من احتلال المركز الأول في فئة السيارات، بعد وصوله في ظرف 3 ساعات و54 دقيقة و46 ثانية، وبفارق دقيقة و6 ثوانٍ عن زميله في الفريق الإسباني ناني روما، وعن التشيكي مارتين بروكوب سائق “أورلين جيبوكار” بفارق دقيقتين و14 ثانية.

وبالعودة إلى الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة؛ فقد حافظ الجنوب أفريقي هانك لاتيغان سائق فريق “تويوتا غازو” على المركز الأول في فئة السيارات، قاطعاً بذلك المسافة الإجمالية خلال 20 ساعة و36 دقيقة و44 ثانية، وبفارق 3 دقائق و17 ثانية عن القطري ناصر العطية سائق “داسيا ساندرايدرز”، يليهما السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق “فورد ريسنغ” في المركز الثالث، بفارق 5 دقائق و38 ثانية عن صاحب الصدارة.

وفي فئة السيارات “ستوك”، حقق السائق الليتواني روكاس باتشيوسكا، سائق فريق “ديفندر رالي” المرتبة الأولى، بعدما أنهى المرحلة خلال 4 ساعات و29 دقيقة و32 ثانية، وبفارق 37 ثانية عن زميله الفرنسي ستيفان بيترهانسيل، لتكمل الأمريكية سارة برايس نِصاب المراكز الأولى بوصولها ثالثةً وبفارق 22 دقيقة و37 ثانية عن صاحب المركز الأول.

إلى ذلك، حصد الدراج الأرجنتيني لوتشيانو بينافيدس سائق فريق “ريد بُل كي تي إم” المركز الأول في فئة الدراجات النارية، بزمن يُقدّر بـ4 ساعات و5 دقائق و16 ثانية، فيما انتزع التشيلي إغناسيو كورنيخو سائق فريق “هيرو موتورسبورت” المركز الثاني بفارق 3 دقائق و51 ثانية، ليكمل الأسترالي دانيال ساندرز دراج “ريد بُل كي تي إم” سجل أبطال المرحلةِ بحلوله ثالثاً، وبفارقٍ زمني بلغ 5 دقائق و50 ثانية عن المتصدر.

ونجح التشيلي لوكاس ديل ريو سائق فريق “بي بي آر موتورسبورت” بتدوين اسمه بطلاً للمرحلة الخامسة عن فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، بعد أن وصل إلى خط النهاية خلال 4 ساعات و18 دقيقة و9 ثوانٍ، وبفارق 24 ثانية عن الإسباني باو نافارو؛ سائق فريق “أكاديمية أوديسي”، فيما حافظت زميلته في الفريق السعودية دانية عقيل؛ على المرتبة الثالثة بفارق 28 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس في” تمكّن الأمريكي كايل تشاني سائق فريق “كان إم فاكتوري” من الحصول على المركز الأول؛ بواقع 4 ساعات و17 دقيقة و22 ثانية، مبتعداً عن التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو سائق فريق “كان- إم فاكتوري أمريكا اللاتينية (LATAM)” بفارق 51 ثانية، فيما أكمل الأمريكي بروك هيغير سائق فريق “آر زد آر فاكتوري” ترتيب المراكز الأولى، بعد وصوله ثالثاً، وبفارق 3 دقائق و27 ثانية عن المتصدر.

وأكمل التشيكي مارتين ماسيك سائق فريق “إم إم تكنولجي” تميّزه في هذه المرحلة، بعد نيله الصدارة عن فئة الشاحنات، بزمنٍ يبلغ 4 ساعات و30 دقيقة و26 ثانية، وبفارق 3 دقائق و18 ثانية، عن الهولندي كاي هوزينك، سائق فريق “كويبرز جونغبلود هايبرد”، تلاهما الهولندي ميتشل فان دن برينك سائق فريق “يورول رالي سبورت”، وبفارق 4 دقائق وثانية واحدة عن المتصدر.

ويدشن المتسابقون يوم غدٍ الجمعة 9 يناير 2026م، منافسات المرحلة السادسة، والتي ستنطلق من مدينة حائل إلى مدينة الرياض، وذلك في تمام الثامنة والنصف صباحاً، بمسافة إجمالية تبلغ 920 كلم، منها 331 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.