ثمن جهود السعودية في خفض التصعيد.. الرئاسي اليمني يعزز وحدة القيادة العسكرية

البلاد (عدن)

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أمس (الأربعاء)، اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد، مؤكداً أن وحدة القرار العسكري والأمني تمثل ركيزة أساسية لا يمكن التهاون بها.

وجدد المجلس تقديره لجهود المملكة العربية السعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، على مساهمتها في خفض التصعيد وحماية المدنيين، داعياً المواطنين في عدن وبقية المحافظات إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي ممارسات تهدد حياتهم أو استقرار المدينة.

وشدد المجلس في بيان رسمي على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، بما يكفل احترام سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة. وأكد أن أي إخلال جسيم بالواجبات العسكرية أو الأمنية يعرض مرتكبه للمساءلة وفقاً للدستور والقانون.

وقرر المجلس توحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مؤكدًا أن احترام التسلسل القيادي والالتزام بالمهام الموكلة يمثلان ركيزتين أساسيتين لضمان استقرار الوضع الأمني. كما كلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المدنيين والمنشآت العامة، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة، في إطار حرصه على منع انزلاق الأوضاع إلى مواجهات جديدة.

وأقر المجلس ملاحقة كافة الجهات أو الأفراد الذين يقومون بتوزيع الأسلحة أو التحركات غير القانونية التي تهدد الأمن، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن التزام الدولة بتنفيذ قراراتها السيادية، وضمان احترام القانون وحماية المواطنين.