الهلال يتجاوز الحزم بثلاثية ويعزز صدارته لـ”روشن”

البلاد (جدة)

حافظ فريق الهلال على صدارته لدوري روشن، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم على الحزم بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب المملكة أرينا،ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

افتتح الصربي سيرجي سافيتش التسجيل للهلال في الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني، أضاف روبن نيفيس الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 56، بتسديدة قوية عجز الحارس عن التصدي لها. وأكمل الهلال ثلاثيته عن طريق مهاجمه البديل داروين نونيز عند الدقيقة 90.