النصر يواصل النزيف ويخسر أمام القادسية بثنائية

البلاد (جدة)
واصل فريق النصر نزيف النقاط، وخسر للمرة الثانية على التوالي، وكانت هذه المرة أمام ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس،على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني أحداثا ساخنة وثلاثة أهداف.
ونجح البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في تقليص الفارق وتسجيل هدف النصر الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 82.
وتجمد رصيد النصر عند 31 نقطة في المركز الثاني بعد الخسارة ليمنح الهلال فرصة توسيع الفارق على الصدارة إلى 4 نقاط، فيما قفز القادسية إلى المركز الرابع بعد الفوز ورفع رصيده إلى 27 نقطة.
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#كينيويس يسجّل هدف التقدّم للقادسية أمام النصر.#النصر 0 × 1 #القادسية
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#نانديز يُضاعف النتيجة للقادسية ويُسجّل الهدف الثاني.#النصر 0 × 2 #القادسية
