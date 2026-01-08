الرئيسية
النصر يواصل النزيف ويخسر أمام القادسية بثنائية
النصر يواصل النزيف ويخسر أمام القادسية بثنائية

20 / رجب / 1447 هـ       8 يناير 2026

البلاد (جدة)

واصل فريق النصر نزيف النقاط، وخسر للمرة الثانية على التوالي، وكانت هذه المرة أمام ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما  مساء اليوم الخميس،على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني أحداثا ساخنة وثلاثة أهداف.

تقدم للقادسية جوليان كينونيس مع الدقيقة 51 من خطأ قاتل لحارس النصر نواف العقيدي.

ونجح البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في تقليص الفارق وتسجيل هدف النصر الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وتجمد رصيد النصر عند 31 نقطة في المركز الثاني بعد الخسارة ليمنح الهلال فرصة توسيع الفارق على الصدارة إلى 4 نقاط، فيما قفز القادسية إلى المركز الرابع بعد الفوز ورفع رصيده إلى 27 نقطة.

  

