«الموارد» تعزز تنمية المجتمع خلال 2025.. تأسيس 558 تعاونية بجميع مناطق السعودية

البلاد (الرياض)

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2025 منجزات نوعية أسهمت في تعزيز منظومة التنمية المجتمعية، وترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وتمكين القطاع التعاوني، وتوسيع نطاق العمل التطوعي، وذلك في إطار توجهاتها الإستراتيجية الهادفة إلى بناء مجتمع حيوي ومستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت الفترة الماضية حراكًا واسعًا على صعيد هذا القطاع، تمثل في تطوير منصة وطنية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وشهد عام 2025 تأسيس 64 تعاونية؛ ليصل إجمالي عدد التعاونيات إلى 558 تعاونية متوزعة على جميع مناطق المملكة.

ولا يقتصر هذا التوسع على البعد العددي؛ إذ تزامن مع إجراءات تنظيمية شملت أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمعيات التعاونية إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك عبر منصة التنمية الاجتماعية إلى جانب إصدار دليل التعاونيات، ونفذت الوزارة أسبوع القطاع التعاوني.

وامتدت جهود الوزارة لتشمل دعم العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، حيث نُفذت مبادرات تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج عام 1446هـ بمشاركة منسوبي الجهات الحكومية والفرق التطوعية، إضافة إلى مبادرات موجهة للأطفال والشباب؛ كالتطوع الاحترافي للشباب، الذي استفاد منه 5 آلاف شاب وشابة حول المملكة في مجالات احترافية متنوعة، مثل: الأمن السيبراني والترجمة الاحترافية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. ونشر ثقافة مراكز ضيافة الأطفال، بما يعكس توجهًا نحو تنظيم العمل التطوعي، وربطه بأطر تشغيلية واضحة.