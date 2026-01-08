الفيصل يدعم الأخضر قبل مواجهة الأردن في كأس آسيا 2026

البلاد (جدة)

حرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا وحضور التدريبات قبل مواجهته غدًا، مع منتخب الأردن، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الرياضة عبر منصة إكس :”وزير الرياضة يشهد تدريبات الأخضر تحت 23 عاماً؛ استعداداً لمواجهة الأردن غداً، ضمن مباريات بطولة كأس آسيا 2026″.

ويلتقي المنتخب السعودي من نظيره الأردني غدًا، الجمعة، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في السعودية.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً، قرغيزستان مع فيتنام على استاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتتصدر فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام السعودية، في حين لا يزال رصيد قرغيزستان والأردن خالياً من النقاط.