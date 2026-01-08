الخطوط السعودية.. الثانية عالميًا في انضباط مواعيد وصول الرحلات خلال عام 2025

البلاد (جدة)
حققت الخطوط السعودية المركز الثاني عالميًا في انضباط مواعيد وصول الرحلات لعام 2025 من واقع تقرير موقع Cirium المتخصص في رصد عمليات وأداء شركات الطيران والمطارات للمرة الثانية على التوالي، الذي أشار إلى تسجيل نسبة (86.53%) لرحلات الوصول لإجمالي (202.8) ألف رحلة عبر شبكتها التي تغطي أكثر من مئة وجهة في أربع قارات.
ونوّه مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر بالإنجاز الذي يتوج جهود كافة فرق العمل المعنية بالتخطيط والتشغيل وإدارة الرحلات، حيث تُعد الكفاءة التشغيلية من ركائز الخطة الإستراتيجية وترتبط بشكل مباشر بتجربة الضيوف؛ إذ يشكّل عامل الوقت أهمية قصوى ضمن مسار كل رحلة، مضيفًا أن من عوامل التميّز التشغيلي هو تكامل جهود مختلف شركات مجموعة السعودية وكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الطيران بالمملكة.
وبوصول (116) طائرة جديدة خلال السنوات القليلة القادمة وانضمامها لأسطول “السعودية” الحالي البالغ (149) طائرة، سترتفع المعدلات التشغيلية بزيادة الرحلات والسعة المقعدية للوجهات الحالية مع تدشين محطات دولية جديدة، حيث تم تسخير كل الإمكانات لاستيعاب الزيادة المتوقعة مستقبلًا والحفاظ على الكفاءة التشغيلية من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة والإمكانات الكبيرة لمبنى العمليات المعني بإدارة وتشغيل الرحلات باستخدام أحدث تقنيات صناعة النقل الجوي.
يأتي تميّز “السعودية” تشغيليًا توازيًا مع ما تسهم به من جهود كبيرة لجلب العالم للمملكة عبر نقل الضيوف وربطهم بالعديد من الأحداث الكبرى المقامة على أرض الوطن بما في ذلك الملتقيات العالمية والمناسبات السياحية والترفيهية والرياضية، حيث يسهم انضباط مواعيد الرحلات في إثراء تجربة الضيوف مع ما يتم توفيره من خدمات ومنتجات مبتكرة أرضًا وجوًا.