«البيئة»: 82 % من إنتاج السعودية لبيض المائدة معتمد

البلاد (الرياض)

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن 82% من إنتاج المملكة لبيض المائدة مغطى بعلامة الجودة “سعودي قاب”، في خطوة تعكس التزام المنتجين بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، وضمان مطابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية الوطنية والدولية، وتعزيز الثقة لدى المستهلكين. وأضافت الوزارة أن إنتاج بيض المائدة خلال عام 2024 تجاوز 8.4 مليار بيضة، بزيادة قدرها 6.4% عن عام 2023، حيث جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بإنتاج بلغ نحو 3.2 مليار بيضة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 1.5 مليار بيضة، ثم المنطقة الشرقية بنحو 1.1 مليار بيضة.

وكشفت الوزارة أن الحملة تسلط الضوء على أهمية تبني الممارسات الزراعية الجيدة في جميع مراحل الإنتاج الزراعي، ودورها في ضمان سلامة الغذاء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة العمليات، إلى جانب دعم المزارعين والفنيين وتطوير مهاراتهم؛ بما يعزز استدامة منظومة الأمن الغذائي في المملكة.

وتسعى الوزارة، من خلال التوسع في تطبيق علامة الجودة المعتمدة “سعودي قاب”، إلى تشجيع الامتثال لتطبيق المعايير المعتمدة، بما يعزز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية؛ إذ تُعد “سعودي قاب” إحدى مبادرات الوزارة الهادفة إلى دعم الممارسات الزراعية الجيدة، وتحسين جودة الإنتاج النباتي والحيواني، إضافة إلى تشجيع المنتجين على الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.