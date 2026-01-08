الاتفاق يتغلب على النجمة 3/4 في “روشن”

البلاد (جدة)
واصل فريق الاتفاق عروضه القوية، ونجح في تحقيق فوز مهم على نظيره النجمة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مباراة مثيرة جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر دوري روشن.
سجل رباعية الاتفاق كل من ناصر الهليل “بالخطأ في مرماه” وموسى ديمبيلي وفرانسيسكو كالفو “هدفين” في الدقائق 27 و39 و42 و59، فيما أحرز ثلاثية النجمة كل من راكان الطليحي وعلى جاسم ولازارو ماركيز “ضربة جزاء” في الدقائق 72 و73 و88 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب العام، فيما تجمد رصيد النجمة عند نقطتين في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن.
ناصر الهمامي يسجل هدف عكسي لصالح الاتفاق.
موسى #ديمبيلي يسجل الهدف الثاني بعد صناعة من #فينالدوم.
في أقل من ثلاث دقائق، #كالفو يسجل الهدف الثالث للاتفاق.
#كالفو يُسجل الهدف الرابع للاتفاق.
راكان الطليحي يسجل الأول للنجمة.
علي جاسم يُقلص الفارق ويسجل الثاني للنجمة.
