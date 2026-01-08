الرياضة

الاتفاق يتغلب على النجمة 3/4 في “روشن”

20 / رجب / 1447 هـ       8 يناير 2026

البلاد (جدة)

واصل فريق الاتفاق عروضه القوية، ونجح في تحقيق فوز مهم على نظيره النجمة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مباراة مثيرة جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر دوري روشن.

سجل رباعية الاتفاق كل من ناصر الهليل “بالخطأ في مرماه” وموسى ديمبيلي وفرانسيسكو كالفو “هدفين” في الدقائق 27 و39 و42 و59، فيما أحرز ثلاثية النجمة كل من راكان الطليحي وعلى جاسم ولازارو ماركيز “ضربة جزاء” في الدقائق 72 و73 و88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب العام، فيما تجمد رصيد النجمة عند نقطتين في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن.

