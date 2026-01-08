الاتحاد الجزائري يكرم المشجع الكونغولي المعروف بـ” لومومبا”

البلاد (جدة)

حلّ المشجع الكونغولي الشهير كوكا مبولادينجا، المعروف بلقب لومومبا، ضيفًا على المنتخب الوطني الجزائري، في لفتة تعكس عمق الروابط الإنسانية والرياضية بين الشعوب الأفريقية. وكان المنتخب الجزائري قد تغلب على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1 – 0 في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية. يذكر أن هذه المبادرة جاءت بعد أن وجّه مسئولو الاتحاد الجزائري لكرة القدم دعوة رسمية للمشجع الكونغولي، تكريمًا له على حبه الكبير للجزائر ومساندته الدائمة للمنتخب الوطني في مختلف المحافل الكروية، حيث استُقبل بحفاوة كبيرة في مقر إقامة الخضر.

وخلال هذا اللقاء الرمزي، قام مسؤولو الاتحاد الجزائري بتكريم كوكا مبولادينجا ومنحه قميص المنتخب الوطني الجزائري يحمل اسم الزعيم التاريخي باتريس لومومبا، في إشارة قوية إلى القيم المشتركة بين الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والمتمثلة في النضال، الحرية، والوحدة الإفريقية.

وعبّر كوكا مبولادينجا عن سعادته الكبيرة بهذه اللفتة، مؤكدًا أن تشجيعه للمنتخب الجزائري نابع من إعجابه بتاريخ الجزائر الثوري، وروح القتال التي يتحلى بها لاعبو «الخضر» داخل المستطيل الأخضر، إضافة إلى الاحترام المتبادل الذي يجمع بين الجماهير الإفريقية.