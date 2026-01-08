ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن

البلاد (عدن)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس (الأربعاء)، تطورات ميدانية مهمة في الساحة الأمنية، تمثلت في انتشار واسع لقوات ألوية العمالقة الجنوبية في مختلف أحياء المدينة والمرافق الحيوية، ضمن جهود للحفاظ على الأمن وضبط الوضع العام.

وأفادت تقارير ميدانية بأن قوات ألوية العمالقة استولت على مواقع استراتيجية داخل المدينة، من بينها قصر معاشيق الرئاسي، البنك المركزي، المطار، ومرافق حكومية أخرى، وشرعت في تأمينها وإحكام وجودها ضمن خطة نشر أمني منظم.

وأكد وكيل محافظة عدن، عدنان الكاف، أن الوضع الأمني في مدينة عدن مستقر، مشيراً إلى أن المدينة تنعم بالأمن والأمان. ودعا الكاف، وفقاً للحدث، المواطنين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والتعاون مع الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن في المدينة.

وتواجدت عناصر الألوية في شوارع عدن، وانشأت نقاط تفتيش داخل أحياء مثل كريتر والتهامي والمعلا، إضافة إلى مداخل المدينة، في محاولة لضبط أي تحركات مسلحة وضمان أمن السكان.

مصادر ميدانية أشارت إلى أن هذا الانتشار يأتي ضمن تنسيق أمني أوسع، يهدف إلى تعزيز الاستقرار بعد تطورات الأيام الماضية، وقد لوحظ استنفار أمني وترقب بين السكان مع انتشار الدوريات ونقاط التفتيش في محيط المنشآت الحيوية.

فيما ذكرت تقارير محلية أن بعض الوحدات التي كانت متواجدة في مواقع حسّاسة، مثل قصر معاشيق، قد سلّمت مواقعها لقوات العمالقة ضمن ترتيبات متفق عليها لضمان استقرار الوضع دون احتكاكات.

على الأرض، وأثناء الانتشار الأمني، رحّب السكان بتزايد الإجراءات الأمنية، فيما أكدت مصادر رصد محلي أن الوضع العام في عدن مستقر نسبيًا ولا توجد مؤشرات انزلاق نحو الفوضى، بالرغم من تداول بعض الأنباء عبر مواقع التواصل عن توترات – وهو ما تنفيه المعلومات الميدانية.