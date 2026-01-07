وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يتوجه للرياض.. قوات «درع الوطن» تؤمن معسكرات المهرة

البلاد (حضرموت)

في إطار جهودها لإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظات الشرقية، أعلنت السلطة المحلية بمحافظة المهرة شرقي اليمن، عن استلام قوات “درع الوطن” لكافة المعسكرات في المحافظة، مؤكدًة سيطرتها الكاملة على المنشآت العامة.

وقالت السلطة في بيان رسمي، إن القوات والأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في هذه الظروف الاستثنائية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على المعسكرات، دون استثناء. وحذرت القيادة المحلية من محاولات الاعتداء المتكررة، ووصفتها بأنها تمثل”ثقافة مدمرة تضر بالدولة وتضعف مؤسساتها”، مؤكدة أن العبث بالممتلكات العامة يهدد الأمن والاستقرار ولا يخدم أي قضية.

وأشاد البيان بجهود قوات”درع الوطن” والأجهزة الأمنية، وبمساهمات أبناء المحافظة في تهدئة الأوضاع، داعيًا المواطنين والمشايخ وخطباء المساجد للقيام بدورهم في تعزيز الوعي الوطني واحترام الممتلكات العامة، والتعاون الكامل مع القوات الأمنية.

وفي سياق متصل، أكّد قائد الفرقة الثانية لقوات”درع الوطن”، فهد بامؤمن، خلال انتشاره في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، أن القوات تعمل على حفظ الأمن وإعادة الاستقرار للمنطقة وحقن الدماء، داعيًا كل من استولى على الأسلحة من المخازن إلى إعادتها. وأشار عضو حلف قبائل حضرموت، صالح سالم باتيس النعماني، إلى انتشار حالة من الأمن والاستقرار بعد سيطرة”درع الوطن” على المحافظات الشرقية.

وكان محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، قد أعلن في وقت سابق أن مهمته تتركز على إعادة بناء المؤسسة الأمنية في المحافظة. وقد تمكنت القوات من تأمين المؤسسات الحيوية في المكلا، بما في ذلك البنك المركزي ومبنى السلطة المحلية والقصر الجمهوري.

على الصعيد السياسي، تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة مؤتمر شامل يجمع كافة المكونات الجنوبية اليمنية للجلوس على طاولة الحوار وبحث حلول عادلة لقضيتهم، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي. وأفاد مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي بأن وفدًا كبيرًا برئاسة رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، سيتوجه إلى الرياض للمشاركة في المؤتمر. وقد رحبت العديد من المكونات اليمنية بهذا المؤتمر، وكذلك مجلس الوزراء السعودي، مؤكداً دعم المملكة لأي جهود تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية والشرقية.