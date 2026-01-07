هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكُتّاب والقُرّاء بالطائف

البلاد (جدة)

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الكُتّاب والقُرّاء، خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير 2026م، في متنزه الردّف بمحافظة الطائف، لمدة سبعة أيام تحت شعار “حضورك مكسب”، في حدث ثقافي يجمع الأدب والمعرفة والتجربة الترفيهية الموجهة لمختلف فئات المجتمع.

يأتي اختيار محافظة الطائف لاستضافة المهرجان تعزيزًا لمكانتها الثقافية المتجذّرة، بما تمتلكه من إرث أدبي راسخ، وحراك ثقافي متنامٍ، أسهما في ترسيخ حضورها على الخريطة الثقافية محليًّا ودوليًّا، وجعلها بيئة حاضنة للفعاليات الإبداعية والمعرفية، إلى جانب كونها أول مدينة مصنّفة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال الأدب على مستوى المملكة.

وتواصل الهيئة عبر المهرجان جهودها في تنمية القطاع الثقافي، في ظل الحراك الثقافي المتسارع الذي تشهده المملكة، وتسعى في هذه المناسبة إلى إبراز الدور الأدبي والاحتفاء بمشاركة أدباء محليين وعالميين، عبر تقديم فعاليات متنوعة تجمع الأدب والترفيه، وتشمل أمسيات شعرية، وحفلات غنائية، وفنونًا أدائية، ومعارض فنية، وعروضًا تفاعلية، بما يمنح الزائر تجربة معرفية وترفيهية كاملة، ويعزز تفاعل الجمهور مع الفعاليات الثقافية.

يذكر أن المهرجان يفتح أبوابه يوميًّا من الساعة 4 مساءً حتى 12 منتصف الليل، ليتيح للزوار الاستمتاع بباقة من الفعاليات الثقافية والأدبية، وقضاء أوقات تجمع المعرفة والترفيه، في أجواء تفاعلية تعكس المكانة الثقافية لمحافظة الطائف، وتُرسّخ المهرجان منصة ثقافية بارزة تعزّز حضور الثقافة في المشهد المجتمعي.