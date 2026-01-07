الرياضة

“مواصلات جدة” تعلن خطتها لنقل الجماهير الرياضية خلال استضافة كأس السوبر الإسباني

صحيفة البلادaccess_time19 / رجب / 1447 هـ       7 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
أعلنت شركة مواصلات جدة –المملوكة لأمانة محافظة جدة– عن خطة متكاملة لنقل الجماهير الرياضية من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وإليه خلال استضافة كأس السوبر الإسباني، ضمن منظومة تشغيلية واضحة تبدأ من نقاط التجمع، مرورًا بمسارات محددة، وانتهاءً بإدارة الخروج بعد نهاية المباريات.
وتتوزع نقاط الصعود على مواقع حيوية تشمل المراكز التجارية والمحاور الرئيسة، مع جداول زمنية دقيقة، ورحلات منتظمة قبل الحدث وبعده، بإشراف ميداني يراعي انسيابية الحركة وسلامة الجماهير، يعكس تطور البنية التنظيمية، ويؤكد نضج التجربة الرياضية في المدينة.
وتبرز أمانة محافظة جدة، عبر ذراعها التشغيلي “مواصلات جدة”، بوصفها شريكًا رئيسًا في صناعة هذا المشهد، من خلال إعادة تنظيم العلاقة بين الحدث والمكان، وتعزيز تجربة الجمهور منذ لحظة الانطلاق وحتى المغادرة، بما يعكس احترافية الإدارة الحضرية للفعاليات العالمية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *