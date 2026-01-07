“مواصلات جدة” تعلن خطتها لنقل الجماهير الرياضية خلال استضافة كأس السوبر الإسباني

البلاد (جدة)
أعلنت شركة مواصلات جدة –المملوكة لأمانة محافظة جدة– عن خطة متكاملة لنقل الجماهير الرياضية من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وإليه خلال استضافة كأس السوبر الإسباني، ضمن منظومة تشغيلية واضحة تبدأ من نقاط التجمع، مرورًا بمسارات محددة، وانتهاءً بإدارة الخروج بعد نهاية المباريات.
وتتوزع نقاط الصعود على مواقع حيوية تشمل المراكز التجارية والمحاور الرئيسة، مع جداول زمنية دقيقة، ورحلات منتظمة قبل الحدث وبعده، بإشراف ميداني يراعي انسيابية الحركة وسلامة الجماهير، يعكس تطور البنية التنظيمية، ويؤكد نضج التجربة الرياضية في المدينة.
وتبرز أمانة محافظة جدة، عبر ذراعها التشغيلي “مواصلات جدة”، بوصفها شريكًا رئيسًا في صناعة هذا المشهد، من خلال إعادة تنظيم العلاقة بين الحدث والمكان، وتعزيز تجربة الجمهور منذ لحظة الانطلاق وحتى المغادرة، بما يعكس احترافية الإدارة الحضرية للفعاليات العالمية.