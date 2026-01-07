من الرياض.. الكشف عن تفاصيل النسخة الأقوى من طواف العلا 2026

البلاد (الرياض)
أعلنت اللجنة المنظمة لسباق طواف العلا 2026م مساء اليوم، ترقية طواف العلا إلى الفئة الثانية (UCI ProSeries– 2.Pro)، ليكون ضمن الفئة الثانية لأهم سباقات الدراجات الاحترافية عالميًا، وذلك قبل انطلاق الحدث الذي تستضيفه المملكة في محافظة العلا التاريخية خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير الحالي، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، وبالتعاون مع منظمة ASO، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف وزارة الرياضة.
وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة الرياض، بحضور مسؤولين عن الجهات المنظمة، إذ تم الكشف عن مشاركة نخبة من أقوى الفرق العالمية، علاوة على مشاركة للمنتخب السعودي للدراجات.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني خلال المؤتمر، أن طوّاف العُلا 2026 يجسّد امتداد النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة البطولات الرياضية العالمية، مشيرًا إلى أن العُلا تمثل بيئة فريدة تجمع بين الإرث الحضاري والطبيعة الخلابة، مما يمنح الحدث بُعدًا استثنائيًا على المستويين الرياضي والسياحي، كما تُمثّل مشاركة المنتخب السعودي خطوة مهمة؛ لتعزيز الاحتكاك الفني وتطوير الأداء وصقل المواهب السعودية وإبرازها دوليًا.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للإدارة العامة للفعاليات الرياضية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا عبدالرحمن بخش، أن استضافة طوّاف العُلا تأتي ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة العُلا بوصفها وجهة عالمية للفعاليات الرياضية النوعية، لافتًا إلى أن الحدث يجمع بين الرياضة والطبيعة والتراث، ويسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بدوره، أعرب ممثل منظمة ASO جان مارك مارينو، عن فخره بالشراكة مع المملكة في تنظيم طوّاف العُلا، مؤكدًا أن ترقية السباق إلى فئة (UCI ProSeries– 2.Pro) تمثل اعترافًا دوليًا بمستوى التنظيم الاحترافي، وتعكس الثقة العالمية في قدرات المملكة على استضافة وتنظيم أحداث رياضية كبرى بمعايير عالمية.
ويُقام طوّاف العُلا 2026 عبر خمس مراحل تمتد على مسارات متنوعة تجمع بين السرعة والتحمل، في تجربة رياضية فريدة تحتضنها واحدة من أكثر الوجهات الطبيعية والتاريخية تفرّدًا في العالم.
وتنطلق المرحلة الأولى يوم الثلاثاء 27 يناير من مضمار سباق الهجن وتعود إليه لمسافة (158) كيلومترًا، فيما تنطلق المرحلة الثانية يوم الأربعاء من محطة قطار المنشية والعودة إليها لمسافة (152) كيلومترًا.
وتتواصل المنافسات بإقامة المرحلة الثالثة يوم الخميس 29 يناير، التي ستنطلق من المتنزه الشتوي وصولًا إلى جبل بثـر جديدة لمسافة (142) كيلومترًا، فيما تبدأ المرحلة الرابعة يوم الجمعة 30 يناير من المتنزه الشتوي وتنتهي عند صخور الصجيليات لمسافة (184) كيلومترًا.
ويُختتم الطواف يوم السبت 31 يناير بالمرحلة الخامسة، التي تنطلق من البلدة القديمة بالعُلا وتصل إلى مطل حرة عويرض، لمسافة (164) كيلومترًا.
يذكر أن طواف العُلا يُعدُّ أحد أهم سباقات الدراجات على الخارطة العالمية، إذ يؤكد مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية مفضلة لمختلف الرياضات، كما يعكس النجاح في تنظيم هذا الحدث خلال النسخ الماضية، التعاون المثمر بين وزارة الرياضة ومختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات في رؤية المملكة 2030.
