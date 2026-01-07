مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب

البلاد (حلب)

أفاد مسؤول إسرائيلي باختتام جولة محادثات باريس مع سوريا، ووصفها بالإيجابية، فيما أكد مصدر سوري وجود أرضية للتقدم نحو اتفاق أمني محتمل بضغط أمريكي.

وتشمل المقترحات انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية مقابل ضمانات أمنية تُلبي مطالب الطرفين وتخلق شعورًا بالاطمئنان.

وأوضح المصدر السوري أن ملف السويداء سيُعالج داخليًا دون تدخل خارجي أو تسليح، مشيرًا إلى موافقة مبدئية إسرائيلية.

وأكد أن أي قوة فصل بين الطرفين يجب أن تُقام باتفاق مشترك، داعيًا إسرائيل إلى تغيير نهجها بشأن الأقليات، مع التأكيد على أن المؤشرات الحالية تُظهر استعداد دمشق للتوصل إلى صيغة أمنية متوازنة دون تواجد عسكري خارجي.

من جهة ثانية، شهد حي الميدان في مدينة حلب السورية، أمس (الثلاثاء)، قصفًا مدفعيًا نفذته قوات سوريا الديمقراطية”قسد”، ما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة طفلة، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، معتبرة أن القصف يمثل خرقًا أمنيًا جديدًا للاتفاقات الموقعة بين الحكومة السورية و”قسد”، وأدى أيضًا إلى مقتل عنصر من وزارة الدفاع وإصابة ثلاثة آخرين بالقرب من دوار شيحان.

وأكدت مديرية صحة حلب، مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين بقصف لقسد استهدف حي الميدان في حلب، في حين أحصت القوات الكردية مقتل مواطن من سكان حي الشيخ مقصود الذي تقطنه غالبية كردية في المدينة.

ودعت مديرية الإعلام في حلب المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق التماس وتفادي التجمعات في الأحياء المتضررة، لا سيما الأشرفية والشيخ مقصود، مع التعاون مع أجهزة الأمن الداخلي والشرطة لضمان سلامة حركة السير وتأمين المنطقة.

في المقابل، أعلن الجيش السوري أنه استهدف مواقع لإطلاق الطائرات المسيرة التابعة لـ”قسد” في حي الشيخ مقصود، في ظل حركة نزوح لسكان حي الأشرفية، كما تجري مواجهات متقطعة حول دوار شيحان، وأسفرت الحصيلة الأولية عن إصابة ثلاثة مدنيين نُقلوا إلى مستشفى الرازي.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من اجتماع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، مع السلطات السورية في دمشق لبحث دمج مقاتلي قواته ضمن الجيش الوطني، في إطار الاتفاق الذي وقع في 10 مارس الماضي مع الرئيس أحمد الشرع. وقد نص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام، إلا أن خلافات مستمرة بين الطرفين حالت دون إحراز تقدم ملموس، رغم ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة.