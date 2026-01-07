كأس آسيا تحت 23 عامًا.. تعادل منتخبي كوريا وإيران سلبيًا

البلاد (الرياض)

وشهدت المباراة تبادلًا للمحاولات الهجومية بين المنتخبين دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك، إذ تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب منذ البداية، مع أفضلية نسبية لمنتخب كوريا الذي فرض إيقاعه على اللقاء في فترات عدة.

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبي كوريا وإيران، التي أقيمت اليوم على ملعب نادي الشباب في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي تستضيفها المملكة.

وتمكن المنتخب الكوري من الوصول إلى مرمى نظيره الإيراني عبر اللاعب باي هيون-سيو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل عند الدقيقة (19).

وتتواصل منافسات المجموعة اليوم بإقامة المباراة الثانية التي تجمع منتخبي أوزبكستان ولبنان على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت المقبل، إذ يلتقي منتخب لبنان مع كوريا، ويواجه منتخب إيران نظيره الأوزبكي.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تُقام مبارياته يومي (16) و (17) يناير، على أن تُجرى المباراة النهائية يوم (24) يناير.