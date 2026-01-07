طرح تذاكر حدث عالمي يجمع الرياضة بالترفيه

البلاد (الرياض)

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ أمس (الثلاثاء)، عن طرح تذاكر حدث (Fanatics Flag Football Classic)، وذلك من خلال منصة webook.

وستشهد الرياض السبت 21 مارس المقبل انطلاق النسخة الافتتاحية من البطولة، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، في منطقة المملكة أرينا، كحدث عالمي هو الأول من نوعه يجمع بين الرياضة والترفيه، ويصنع تجربة متكاملة، بمشاركة أسطورة دوري كرة القدم الأمريكية توم بريدي، إلى جانب نخبة من النجوم، وأبرز المؤثرين من مختلف أنحاء العالم. وتعد فعالية Fanatics Flag Football Classic انطلاقة جديدة ومختلفة لفعاليات كرة القدم بنظام”العَلم”، حيث تشهد البطولة مشاركة ثلاثة فرق مليئة بالنجوم تضم لاعبين وأساطير من دوري كرة القدم الأمريكية NFL، إلى جانب نخبة من الفنانين العالميين، في مواجهات مباشرة تعتمد على نظام”العَلم” فوتبول السريع والمثير، وسط أجواء تنافسية عالية المستوى وحضور جماهيري حماسي. ويمتد الحدث ليقدم تجربة ترفيهية متكاملة؛ إذ يتولى تقديم الأمسية الفنان الكوميدي العالمي كيفن هارت.