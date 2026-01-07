رئيس مجلس السيادة في السودان يستقبل نائب وزير الخارجية

واس (بورتسودان)
استقبل فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان السيد عبدالفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان، اليوم، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، والوفد المرافق له.
وفي بداية الاستقبال، نقل نائب وزير الخارجية لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما -حفظهما الله- بالأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال، بحث جهود تحقيق السلام في السودان بما يحقق أمنه واستقراره، ويحافظ على وحدته ومؤسساته الشرعية.
كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة بشأنها، حيث جدَّد نائب وزير الخارجية حرص المملكة على عودة الأمن والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
حضر الاستقبال، سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.
