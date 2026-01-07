دوري يلو 15.. أبها يحسم القمة.. و”ريمونتادا” الرائد.. والفيصلي أول خسارة

وعزز أبها صدارته لجدول الترتيب بعدما حسم مباراة القمة بالفوز على الدرعية 2-1 ليرفع رصيده إلى 36 نقطة بينما توقف رصيد الدرعية عند 30 نقطة متراجعًا إلى المركز الثالث.

وارتقى العروبة إلى الوصافة مجددًا بعد فوزه الثمين خارج ملعبه على مضيفه الوحدة بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، بينما توقف رصيد الوحدة عند 18 نقطة في المركز الـ 10.

وحقق البكيرية فوزًا كبيرًا على ضيفه الباطن بنتيجة 5-1 رافعًا رصيده إلى 29 نقطة في متقدمًا للمركز الرابع، بينما توقف رصيد الباطن عند 4 نقاط متراجعًا للمركز الأخير وله مباراة مؤجلة.

وحقق الرائد فوزًا مثيرًا أمام ضيفه العلا بنتيجة 3-2 حيث حول تأخره 0-2 إلى فوز بثلاثية في اللحظات الأخيرة، رافعًا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد العلا عند 27 نقطة في المركز الخامس في أول مباراة يخوضها الفريق تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وألحق الجبلين أول هزيمة بالفيصلي هذا الموسم بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بينما تراجع الفيصلي للمركز السابع برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وتغلب جدة على مضيفه الزلفي بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع بينما توقف رصيد الزلفي عند 11 نقطة في المركز الـ 16 وله مباراة مؤجلة.

وتعادل الجندل مع ضيفه الطائي بهدف لكل منهما، ليرفع الجندل رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ 12 بفارق نقطة عن الطائي الذي يحل في المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة.