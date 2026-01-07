دوري يلو 15.. أبها يحسم القمة.. و”ريمونتادا” الرائد.. والفيصلي أول خسارة

البلاد (جدة)
اختتمت الأربعاء منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري يلو للمحترفين والتي شهدت مواجهات قوية على رأسها قمة الدوري التي حسمها أبها أمام الدرعية، والريمونتادا المثيرة التي حققها الرائد أمام ضيفه العلا.
وعزز أبها صدارته لجدول الترتيب بعدما حسم مباراة القمة بالفوز على الدرعية 2-1 ليرفع رصيده إلى 36 نقطة بينما توقف رصيد الدرعية عند 30 نقطة متراجعًا إلى المركز الثالث.
وارتقى العروبة إلى الوصافة مجددًا بعد فوزه الثمين خارج ملعبه على مضيفه الوحدة بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، بينما توقف رصيد الوحدة عند 18 نقطة في المركز الـ 10.
وحقق البكيرية فوزًا كبيرًا على ضيفه الباطن بنتيجة 5-1 رافعًا رصيده إلى 29 نقطة في متقدمًا للمركز الرابع، بينما توقف رصيد الباطن عند 4 نقاط متراجعًا للمركز الأخير وله مباراة مؤجلة.
وحقق الرائد فوزًا مثيرًا أمام ضيفه العلا بنتيجة 3-2 حيث حول تأخره 0-2 إلى فوز بثلاثية في اللحظات الأخيرة، رافعًا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد العلا عند 27 نقطة في المركز الخامس في أول مباراة يخوضها الفريق تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه بيسيرو.
وألحق الجبلين أول هزيمة بالفيصلي هذا الموسم بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بينما تراجع الفيصلي للمركز السابع برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة.
وتغلب جدة على مضيفه الزلفي بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع بينما توقف رصيد الزلفي عند 11 نقطة في المركز الـ 16 وله مباراة مؤجلة.
وتعادل الجندل مع ضيفه الطائي بهدف لكل منهما، ليرفع الجندل رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ 12 بفارق نقطة عن الطائي الذي يحل في المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة.
وحقق الأنوار فوزًا كبيرًا على ضيفه العدالة بنتيجة 4-1 ليرتفع رصيده إل 15 نقطة في المركز الـ 13 بينما توقف رصيد العدالة عند 13 نقطة في المركز الـ 14.
وسجل الجبيل الفوز الأول له في دوري يلو هذا الموسم بعدما تغلب على ضيفه العربي بنتيجة 2-0 ليغادر المركز الأخير رافعًا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ 17 وله مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد العربي عند 13 نقطة في المركز الـ 15.
وشهدت الجولة الـ 15 من دوري يلو قفزة في عدد الأهداف بجولة واحدة “32 هدفًا”، بينما يأتي أبها الأقوى هجومًا بـ 33 هدفًا يليه كل من الدرعية والعلا بـ 32 هدفًا لكل منهما.
وعزز لاعب أبها سيلا سو صدارته لهدافي دوري يلو برصيد 15 هدفًا بينما انفرد جايتان لابورد لاعب الدرعية بوصافة الهدافين بـ 13 هدفًا، بينما حل نوانكو سيمون لاعب العروبة وكولوريس لاعب العلا ثالثًا بـ 12 هدفًا، فيما جاء جوناثان مويا لاعب البكيرية رابعًا بـ 11 هدفًا.
وشهدت الجولة أول خسارة لـ “الفيصلي” هذا الموسم بعدما كان هو الفريق الوحيد المحافظ على سجله خاليًا من الهزائم، فيما حقق الجبيل أول انتصار له هذا الموسم ليصبح الباطن هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن.
وحافظ أبها على صدارته للأندية الأكثر فوزًا بـ 11 انتصار يليه العروبة بـ 10 انتصارات، بينما يأتي أبها والفيصلي كأقل الأندية خسارة “هزيمة واحدة لكل منهما“.