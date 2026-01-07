الرياضة خيسوس: سنعود أقوى أمام القادسية

غدير عبدالله الطيار (الرياض) أكد جورجي خيسوس مدرب فريق النصر في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه أمام نظيره القادسية في الجولة 14 من دوري روشن، الذي عقده مساء اليوم في قاعة المؤتمرات بمقر ⁧‫دار النصر‬⁩، أن جماهير ⁧‫النصر‬⁩ لم تتعود على الهزيمة، والآن لدينا مواجهة قوية أمام القادسية، ونسعى ونعمل لاستعادة الصدارة. وعن الانتقالات الشـتوية قال خيسوس: الميركاتو الشتوي مهم لنا لتدعيم صفوفنا بعناصر تعزز حيوية الفريق. وعن مشاركة اللاعب سيماكان في لقاء القادسية من عدمه، قال خيسوس: لا نحتاج أن نغامر به، ولكن طبيًا هو جاهز ١٠٠٪. وعن جدوله الدوري قال: أنا لم أفهم جدولة الدوري حتى الآن، خصوصًا مواجهة النصر و الأهلي؛ حيث طلبنا تأجيل مواجهة الأهلي وتم الرفض، وختم حديثه بطلب دعم الجماهير النصراوية للفريق في المباراة القادمة.