تشابي ألونسو: مواجهة أتلتيكو مختلفة.. وسيميوني: البطولة لا تحتمل الخطأ

بدر النهدي (جدة)

تصوير (زياد القحطاني)

عقدت اليوم الأربعاء 7 يناير 2025م المؤتمرات الصحفية الخاصة بالديربي المنتظر الذي سيجمع ريال مدريد مع نظيره أتليتكو مدريد غداً الخميس، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني المقامة حالياً بمدينة جدة.

أكد المدير الفني لريال مدريد؛ تشابي ألونسو أن مباراة الغد ستكون مختلفة تمامًا، مشددًا على أن الفريق لا يرغب في تكرار ما حدث في المواجهة السابقة، وأن التركيز الكامل ينصب حاليًا على مباراة نصف النهائي فقط.

وأشار ألونسو إلى أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، موضحًا أن “ليس كل شيء يعمل بالطريقة نفسها كل مرة”، وأن الأهم هو التعامل الصحيح مع المباراة المقبلة دون النظر إلى ما سبق.

وتحدث مدرب ريال مدريد عن الجوانب التكتيكية بصورة عامة، مؤكدًا أن لكل لاعب مسؤوليات واضحة داخل الملعب، مع التأكيد على رغبة الجهاز الفني في تقديم أداء أفضل في المواجهة المقبلة.

وعن فينيسيوس، أوضح ألونسو أن الموسم لا يزال طويلًا، وأن الفريق يريد منه إظهار أفضل ما لديه فنيًا ومساهمته داخل الملعب، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم الرغبة في وضعه تحت ضغط إضافي.

وفيما يخص جاهزية كيليان مبابي، أكد ألونسو عدم مشاركته في مباراة نصف النهائي، مشيرًا إلى أنه في حال التأهل إلى النهائي قد يكون حضوره ممكنًا.

جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد: التركيز قبل الأرقام

من جهته، توقع لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام أن تكون مواجهة نصف النهائي غداً أمام أتليتكو مدريد صعبة، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه المباريات يتطلب أعلى درجات التركيز الذهني داخل الملعب.

وأوضح بيلينغهام ثقته بقدرته على تسجيل عدد كبير من الأهداف في كل موسم، مشيرًا إلى أنه سجل في الموسم الماضي 15 هدفًا رغم اختلاف دوره داخل الفريق، مؤكدًا أن الأرقام لا تعكس دائمًا حجم العمل داخل الملعب.

وأشار إلى أنه يستمتع بمهامه الجديدة، لا سيما في ربط خطوط الفريق، موضحًا أن تركيزه الأساسي ينصب على الأداء وطريقة اللعب أكثر من التركيز على الإحصاءات الفردية فقط.

وعن زميله فينيسيوس جونيور، قال بيلينغهام إن ما يحدث معه يعود إلى الضغط، مؤكدًا أنه “إنسان في النهاية”، وأنه لاعب كبير، وأن الأهداف وحدها لا تحكي القصة الكاملة لمستواه وتأثيره.

وأكد بيلينغهام دعمه الكامل لفينيسيوس كزميل في الفريق، مشددًا على أنه سيقف بجانبه دائمًا، وفي حال حدوث أي تصرف قد يضر الفريق، فلن يتردد في مصارحته ونصحه بما يخدم المصلحة العامة.

وعن اللعب في المملكة العربية السعودية، أشاد بيلينغهام بالمرافق والملاعب، واصفًا إياها بأنها على مستوى عالٍ، مؤكدًا أن الأجواء مهيأة للمباريات الكبرى والحضور الجماهيري الكبير، مشيراً إلى أن تجربته في الموسمين الماضيين كانت رائعة، متمنيًا في الوقت ذاته العودة إلى السعودية مرة بعد أخرى في ظل التطور المستمر.

وشدد المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي، على أن طبيعة بطولة كأس السوبر الإسباني تفرض أقصى درجات التركيز، نظرًا لقصر مشوارها وحساسية مبارياتها، مشيراً إلى أن هذا النوع من البطولات تُحسم بسرعة، لذلك تحتاج أن يكون الفريق في قمة حضوره منذ الدقيقة الأولى.

وأكد سيميوني جاهزية فريقه ولاعبيه باستثناء لاعب الوسط بابلو باريوس، وأن الجهاز الفني يملك الحلول المناسبة لتعويض الغيابات، مشيراً إلى ضرورة تعامل اللاعبين مع الضغوط، والحضور الذهني الكامل طوال مجريات اللقاء.

“كوكي ريسوريكيون” لاعب أتلتيكو مدريد: الديربي يحمل طابعًا استثنائيًا

من جهته، أكد “كوكي” قائد فريق أتلتيكو مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مشددًا على خصوصية مباريات الديربي مهما اختلفت البطولات.

وقال كوكي: “إن لقاءات الديربي دائمًا ما تحمل طابعًا استثنائيًا، فهذه مباراة مختلفة، وقد لا تعرف متى تتاح لك فرصة ديربي جديد، سنحاول أن نكون في أعلى جاهزية ذهنيًا وبدنيًا، وأن نقدم كل ما لدينا لمساعدة الفريق في مباراة قوية أمام ريال مدريد”.

وأشاد كوكي بالأجواء المحيطة بالمباراة في المملكة، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري يمنح الفريق دافعًا إضافيًا، وأن فريقه يملك جمهوراً كبيراً في السعودية، ويمكنه أن يراهن عليهم في هذا اللقاء بأن يكونوا داعماً قوياً لفريقه غداً.