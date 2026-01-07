ترقية طواف العلا إلى الفئة الثانية لأهم السباقات العالمية

محمد الجليحي (الرياض)

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق طواف العلا 2026م، عن ترقية طواف العلا إلى الفئة الثانية (UCI ProSeries- 2.Pro)؛ ليكون ضمن الفئة الثانية لأهم سباقات الدراجات الاحترافية عالميًا، وذلك قبل انطلاق الحدث الذي تستضيفه المملكة في محافظة العلا التاريخية خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير الحالي، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، وبالتعاون مع منظمة ASO، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف وزارة الرياضة.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة الرياض، بحضور مسؤولين عن الجهات المنظمة، حيث تم الكشف عن مشاركة نخبة من أقوى الفرق العالمية، علاوة على مشاركة للمنتخب السعودي للدراجات.

وخلال المؤتمر، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني أن طوّاف العُلا 2026 يجسّد امتداد النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة البطولات الرياضية العالمية، مشيرًا إلى أن العُلا تمثل بيئة فريدة تجمع بين الإرث الحضاري والطبيعة الخلابة، ما يمنح الحدث بعدًا استثنائيًا على المستويين الرياضي والسياحي، كما تُمثّل مشاركة المنتخب السعودي خطوة مهمة لتعزيز الاحتكاك الفني وتطوير الأداء وصقل المواهب السعودية وإبرازها دوليًا.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للإدارة العامة للفعاليات الرياضية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا عبدالرحمن بخش: إن استضافة طوّاف العُلا تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة العُلا كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية النوعية، مشيرًا إلى أن الحدث يجمع بين الرياضة والطبيعة والتراث، ويسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

بدوره، أعرب مدير السباق من منظمة ASO السيد جان مارك مارينو، عن فخره بالشراكة مع المملكة في تنظيم طوّاف العُلا، مؤكداً أن ترقية السباق إلى فئة UCI ProSeries- 2.Pro تمثل اعترافًا دوليًا بمستوى التنظيم الاحترافي، وتعكس الثقة العالمية في قدرات السعودية على استضافة وتنظيم أحداث رياضية كبرى بمعايير عالمية.

ويُقام طوّاف العُلا 2026 عبر خمس مراحل تمتد على مسارات متنوعة تجمع بين السرعة والتحمل، في تجربة رياضية فريدة تحتضنها واحدة من أكثر الوجهات الطبيعية والتاريخية تفرّدًا في العالم.

وتنطلق المرحلة الأولى يوم الثلاثاء 27 يناير من مضمار سباق الهجن وتعود إليه لمسافة 158 كيلومترًا، فيما تنطلق المرحلة الثانية يوم الأربعاء من محطة قطار المنشية والعودة إليها لمسافة 152 كيلومترًا.

وتتواصل المنافسات بإقامة المرحلة الثالثة يوم الخميس 29 يناير، والتي ستنطلق من المتنزه الشتوي وصولًا إلى جبل بثـر جديدة لمسافة 142 كيلومترًا، فيما تبدأ المرحلة الرابعة يوم الجمعة 30 يناير من المتنزه الشتوي وتنتهي عند صخور الصجيليات لمسافة 184 كيلومترًا.

ويُختتم الطواف يوم السبت 31 يناير بالمرحلة الخامسة، التي تنطلق من البلدة القديمة بالعُلا وتصل إلى مطل حرة عويرض، لمسافة 164 كيلومترًا.

ويعد طواف العُلا أحد أهم سباقات الدراجات على الخارطة العالمية، والذي يؤكد مكانة المملكة وكونها وجهة عالمية مفضلة لمختلف الرياضات، كما يعكس النجاح في تنظيم هذا الحدث خلال النسخ الماضية، التعاون المثمر بين وزارة الرياضة ومختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات في رؤية السعودية 2030.