بن زكري لـ” البلاد”: لا مانع لدي لقيادة الشباب.. والأهلي رفض التعاقد معي فهبط

اكتفى المدرب الجزائري الكبير نور الدين بن زكري بالصمت أمام سؤال” البلاد” عن صحة مفاوضات الإدارة الشبابية معه؛ لقيادة الليث خلال المرحلة المقبلة، دون أن ينفيها أو تأكيدها.
جاء ذلك خلال حضوره لمباراة منتخبنا الوطني ومنتخب قيرغيزستان، ضمن مباريات كأس آسيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في جدة والرياض.
وقال بن زكري: إنه لن يمانع فيما لو كان لدى مسيري الشباب رغبة للتعاقد معه؛ لإنقاذ الفريق من الوضع المتردي الذي يمر به، والذي قاده لاحتلال المركز الخامس عشر متساويًا مع الرياض صاحب المركز السادس عشر، ومتقدمًا عن الأخدود صاحب المركز السابع عشر، وبثلاث نقاط عن النجمة متذيل الترتيب بست نقاط.
ورد بن زكري على منع الشباب من التسجيل، وكيف سيتعامل مع ذلك لو قاد الفريق فنيًا، وقال: سبق أن قدت فرقا سابقة في وضع أسوأ من الوضع الشبابي، واستطعت البقاء معهم بنفس العناصر التي كانت متواجدة قبل قدومي دون تغيير في اللاعبين، والحمد لله لدينا خيرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه المواقف.
واختتم بن زكري حديثه عن مدى صحة مفاوضات الأهلي معه في السنة التي هبط فيها، وقال: نعم كان هناك تواصل من شخصية رياضية أهلاوية احتفظ باسمها، وأبديت موافقتي على ذلك، لكن حسب المعلومات التي وردت لي فيما بعد أن إدارة الكرة في ذلك الوقت رفضت التعاقد معه، وأحضرت المدرب سيبولدي، الذي هبط بالفريق، وقال في رد على سؤال فيما لو تم التعاقد معه، هل كان سيبقى الأهلي فرد بنعم، وقال: لأنني أثق في قدراتي وتاريخي يشهد بذلك، والأهلي فريق كبير وسبق أن أبقيت فرقا أقل إمكانيات وقدرات من الأهلي، لكن حدث ما حدث ويظل الأهلي فريق كبير قبل وبعد هبوطه.
