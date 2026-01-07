برعاية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.. 290 جوادًا عربيًا يتنافسون على كؤوس مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي

محمد الجليحي (الرياض)

يشهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض اقامة الحفل السباقي الكبير على كؤوس مهرجان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز “يرحمه الله” العالمي للجواد العربي لنسخة هذا العام 2026.

إذ تلتقي نخبة الخيل العربية الأصيلة على مدار يومي الخميس والجمعة لتتنافس في ستة عشر شوطاً متعددة التصنيفات و الأعمار لمختلف الدرجات، ويبرز من هذه الأشواط السباق الدولي الشهير كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي المصنف دوليًا ضمن سباقات الفئة الأولى وسباق صاحبة السمو الأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وسباق كأس اسطبلات الخالدية الدولي بتصنيف الفئة الثانية دوليًا.

كأس وفاء من رمز الوفاء

ولأن الفروسية نبل وأخلاق وتقدير فقد تم استحداث سباق جديد وفاء وتقديراً من رجل الوفاء والعطاء “صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله” باسم المدرب العالمي الراحل مطلق بن مشرف بن شنان القحطاني بجائزة مالية قدرها مائة الف دولار.

وبالعودة للسباقات والاشواط فتشهد القائمة النهائية للخيل المشاركة في كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي الفئة الأولى والمخصص للجياد المصنفة 100 فأكثر بجائزته المالية الكبرى التي تبلغ مليون ونصف المليون دولار، وتواجد اقوى الخيل العربية الأصيلة يتقدمهم البطل نديم الملوك الخالدية بطل كأس الملك فيصل المصنف دولياً، و نجيب الزمان بطل ميدان الملك خالد والجواد متوكل الخالدية ذو العشرة انتصارات كذلك الجواد القادم من فرنسا صاحب الثلاثة انتصارات برشوسا العشاي للمالك خلف بن رباح الشمري.

وعن شوط الأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي والمخصص للجياد المصنفة 80 فأكثر بجائزة مالية قدرها ثلاثمائة ألف دولار فتتقدم الترشيحات الرائعة بنت غالية الخالدية بتصنيف 118 وفي رصيدها ثمانية انتصارات ومبارزة الخالدية المتوجة بكأس المؤسس الملك عبدالعزيز الفئة الأولى طيب الله ثراه ،والفرس الغيد و اتش ام النصر وديم البحر.

فيما تشهد قائمة سباق كأس الخالدية الدولي المصنف ضمن سباقات الفئة الثانية دولياً بجائزة مالية قدرها خمسمائة ألف دولار مشاركة اسماء قوية، يبرز منها مدرسة للمالك خلف بن رباح الشمري، وسيف برزان بطل كأس المؤسس الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه – في نسخته الأخيره ونواهل الخالدية.

فيما يجتمع 12 اسما في شوط كأس مطلق بن مشرف رحمه الله، وجائزته مائة الف دولار اهمها جيسان للمالك خلف بن رباح الشمري و العنود اف بي ار لخالد فهد الحوشان و مبشرة الحصين وهارون ماديسون.

نبذة عن كأس الأمير سلطان العالمي وتاريخه العريق

تأسس كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للخيل العربية في نسخته الاولى عام 2016م بجائزة بلغت مليون ريال سعودي (1.000.000) وبمشاركة دولية.

وفي عام 2018م كانت النسخة الثانية وتم رفع الجائزة الى مليون دولار امريكي (1.000.000) بنظام التصنيف العالمي.

وفي عام 2019م كانت النسخة الثالثة وتم رفع الجائزة الى مليون ونصف المليون دولار امريكي (1.500.000) دولار امريكي.

في عام 2020م كانت النسخة الرابعة وتم رفع تصنيف الكأس الى الفئة الأولى (G1) مع استمرار الجائزة مليون ونصف المليون دولار امريكي (1.500.000) دولار امريكي.

نبذة عن كأس اسطبلات الخالدية

استحدث كأس اسطبلات الخالدية الدولي للخيل العربية في نسخته الاولى عام 2019م بجائزة بلغت خمسمائة الف دولار امريكي (500.000) وبمشاركة دولية.

وفي عام 2020م كانت النسخة الثانية بجائزة بلغت خمسمائة الف دولار امريكي (500.000) وبمشاركة دولية.

في عام 2020م تم رفع تصنيف الكأس الى الفئة الثالثة (G3).

في عام 2024م تم رفع تصنيف الكأس الى الفئة الثالثة (G2).

نبذة عن كأس الأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن جلوي

استحدث كأس الأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود في نسخته الاولى عام 2025م بجائزة بلغت ثلاثمائة الف دولار امريكي (300.000).

كما يقام كأس وزارة البيئة والمياه والزراعة في حفل السبت على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف اذ تجتمع فيه نخبة الأفراس من أبرزهم دانس ديسير وتحكم.

وفي ختام حفل السبت يقام كأس امارة منطقة الجوف على مسافة 2400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وفيه يشارك المرشح الأبرز ” المقام ” لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.