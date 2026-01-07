المؤتمر الدولي السادس للتعليم في الوطن العربي يناقش المشكلات والحلول

البلاد (الرياض)

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السادس للتعليم في الوطن العربي بالعاصمة الرياض بفندق راديسون وريزيدنس الرياض العليا خلال الفترة من 20-22 رجب 1447هـ الموافق 9-11 يناير 2026م، ليكون محطة علمية بارزة ينتظرها الأكاديميون والتربويون وكل المهتمين بالشأن التعليمي في الوطن العربي، يجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين في لقاء علمي يهدف إلى استشراف مستقبل التعليم ومناقشة قضاياه الحيوية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

ويشكّل المؤتمر منصة فاعلة للحوار العلمي وتبادل الخبرات، حيث تُطرح رؤى تعليمية حديثة وتجارب عربية رائدة وأفكار مبتكرة تهدف إلى تطوير النظم التعليمية وتحسين جودة المخرجات وبناء تعليم قادر على مواكبة متطلبات العصر وصناعة المستقبل، كما سيتيح المؤتمر فرصة نوعية للاطلاع على أحدث الاتجاهات في القيادة التربوية والإدارة التعليمية الحديثة والتحول الرقمي والابتكار في العملية التعليمية.

وأوضح رئيس المؤتمر، الدكتور عبد الرحمن بن محمد الزهراني، أن المؤتمر ينطلق هذا العام في نسخته السادسة، بعد أن أقيمت النسختان الأولى والثانية عن بُعد عبر منصة (Zoom) خلال فترة جائحة كورونا، وحققت نجاحات متميزة، بينما كانت النسخ الثالثة والرابعة والخامسة حضورياً وكان لها أصداء وأثر علمي كبير، وسط حضور دولي.

تشمل جلسات العلمية للمؤتمر الدولي السادس للتعليم في الوطن العربي: مشكلات وحلول، دور التقنيات الحديثة في تشكيل المنظومة التعليمية برئاسة الدكتور عبد الرحمن البراك، وكيل وزارة التعليم السابق، والاستراتيجيات التعلمية الحديثة ودورها في تطوير الفهم القرائي وتعزيز النزاهة بالمؤسسات التعليمية برئاسة الأستاذة الدكتورة لبنى بنت حسين راشد العجمي، عضو مجلس الشورى وأستاذة المناهج وطرق تدريس العلوم بجامعة الملك خالد، كما تُعنى جلسة التميز والإبداع والابتكار بعرض 20 ملصقًا علميًا برئاسة الدكتور عبد الرحمن الزهراني، رئيس مركز إثراء المعرفة للمؤتمرات والأبحاث، بينما تبحث جلسة التغيير الاستراتيجي في ظل الأبعاد التربوية المعاصرة برئاسة الأستاذ الدكتور راشد حسين العبد الكريم، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك سعود، ويناقش المؤتمر واقع التطوير المهني للمعلمين من خلال خبرات دولية ونماذج تطبيقية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح العمار، أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويختتم المؤتمر أعماله بجلسة حول قضايا ومشكلات في العملية التربوية والتعليمية برئاسة الدكتورة ريم بن ثابت محمد القحطاني.

ويحظى المشاركون والحضور بالمؤتمر بفرصة الاستفادة من ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان “نظام MAT 4 كإطار منهجي مقترح لمعالجة بعض مشكلات التعليم في الوطن العربي”والتي ستركز على تنمية المهارات المهنية وتعزيز القدرات القيادية وتقديم نماذج تطبيقية لأفضل الممارسات التعليمية، بما يسهم في تحويل المعرفة النظرية إلى واقع عملي ملموس داخل المؤسسات التعليمية، يقدمها الدكتور محمد بن عبد الله العامري.

ويمثل المؤتمر مساحة تفاعلية مفتوحة أمام الباحثين والممارسين والمهتمين، ليس فقط لعرض الأبحاث والأوراق العلمية، بل لبناء شراكات معرفية ومهنية وتبادل الأفكار والخبرات والمشاركة في صياغة رؤى مستقبلية تسهم في النهوض بالتعليم في الوطن العربي.

وللمهتمين بالحضور أو المشاركة، ما زالت الفرصة متاحة عبر التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للمؤتمر: https://www.kefeac.org/conferences/20