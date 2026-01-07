افتتاح موسم LIV Golf 2026 في الرياض وعودته بمنافسات جولف عالمية المستوى

محمد الجليحي (الرياض)

يعود دوري LIV Golf العالمي إلى عاصمة المملكة العربية السعودية لافتتاح موسمه الجديد في الفترة من 4 إلى 7 فبراير على أرض نادي الرياض للجولف، برعاية مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والشريك الرسمي للقب بطولة مجموعة روشن LIV Golf الرياض لعام 2026.

.

وتعود البطولة الافتتاحية للموسم لمدينة الرياض للعام الثاني على التوالي لتقدم أكبر بطولة جولف احترافية ليلية في العالم، تجمع بين أبرز نجوم اللعبة على الساحة الدولية، وعروضاً موسيقية مباشرة، وتجارب ضيافة راقية، ومجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والجماهيرية على مدار أربع ليالٍ من المنافسات الحماسية.

ويمكن لعشاق الجولف حجز أماكنهم الآن لحضور بطولة مجموعة روشنLIV Golf الرياض، مع توفر باقات الدخول العام ليوم واحد أو لأربعة أيام، وخيارات الضيافة الحصرية

واستناداً إلى النجاح الكبير لنسخة العام الماضي، ومع انضمام مجموعة روشن كأول “شريك لقب” في تاريخ الحدث، ستقدم بطولة LIV Golf في الرياض 2026 أجواء احتفالية بأسلوب المهرجانات، إلى جانب أعلى مستويات التنافسية الرياضية. وكان الحضور قد استمتع في نسخة 2025، بعروض مبهرة للطائرات المُسيّرة المضيئة، وحفلات موسيقية لفنانين عالميين حاصلين على جوائز، إضافة إلى قرية جماهيرية تضمنت ألعاباً، ومرافق ترفيهية، وشاحنات طعام، وأنشطة عائلية ممتعة.

وتمثل رعاية مجموعة روشن للبطولة امتداداً لمشاركتها في نسخة 2025، حيث تعود مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية في نسخة 2026 ضمن قرية الجماهير المقدمة من مجموعة روشن. وفي إطار الشراكةالعالمية التي تجمع الطرفين عبر جميع بطولات LIV Golf، أطلقت مجموعة روشن وLIV Golf برنامج “ROSHN Rising Stars”، الأول من نوعه والمخصص لتدريب وإلهام وتمكين الشباب من دخول عالم الجولف وتطوير مواهبهم، حيث أتاح البرنامج بالفعل الفرصة لـ 100 مشارك للتعرف على هذه الرياضة وتلقي التدريب المتخصص.

وفي إطار التحضير لنسخة 2026، وسّعت LIV Golf من عروض الضيافة وخيارات تجربة الجماهير، لضمان تنوع يلبي تطلعات جميع الزوار.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجولف في العالم، يتصدرهم بطل الفردي في LIV Golf لعام 2025 جون راهم، وفريق Legion XIIIحامل لقب الفرق، إلى جانب بطل نسخة LIV Golf الرياض 2025 أدريان ميرونك من فريق Cleeks GC.

كما تضم قائمة المشاركين أسماء عالمية بارزة، منهم: برايسون ديشامبو (Crushers GC)، وفيل ميكلسون (HyFlyers GC)، وكام سميث (Ripper GC)، وداستن جونسون (4Aces GC)، وسيرجيو غارسيا (Fireballs GC)، وخواكين نيمان (Torque GC)، وغيرهمالعديد.

بينما تضم تشكيلة عام 2026، 13 بطلاً من الفائزين بالبطولات الكبرى، بإجمالي 23 لقباً، ممن سيعودون إلى الرياض لأسبوع استثنائي من منافسات الجولف الليلي تحت أنوار الأضواء الكاشفة.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل العروض الموسيقية المرافقة للبطولة. وللمزيد من المعلومات وشراء تذاكر بطولة مجموعة روشن LIV Golf الرياض، التي ستقام من 4 إلى 7 فبراير 2026.