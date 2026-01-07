إصابة 11 فلسطينياً  برصاص الاحتلال في الضفة

البلاد (رام الله)

أصيب 11 طالبًا فلسطينيًا، بينهم 5 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها جامعة بير زيت شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية. وترافق الحادث مع توتر أمني واسع واندلاع مواجهات بين الطلاب وقوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، أصيب فلسطينيان برصاص مستوطنين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الفلسطينيين من القرية، في حين شهدت بلدة الرام شمال القدس المحتلة مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أسفرت عن حالات إصابة واحتكاكات مع عناصر الأمن الإسرائيلي.

كما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته تحت حماية قوات الاحتلال، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة تعرقل دخول الزوار والمصلين. وشملت الاقتحامات كذلك عدة بلدات في المدينة المقدسة، وسط إطلاق نار وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين.

وفي إطار عمليات الدهم والتفتيش الواسعة التي طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا وسيدة، مع استمرار توتر الأوضاع الأمنية في مدينتي رام الله وقلقيلية.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط دعوات فلسطينية ودولية للالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين وحقهم في التعليم والعبادة بسلام.