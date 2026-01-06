المحليات

وزير الخارجية والرئيس المصري يستعرضان مستجدات الأوضاع

صحيفة البلادaccess_time18 / رجب / 1447 هـ       6 يناير 2026

البلاد (القاهرة)
استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أمس (الاثنين)، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة. ونقل سمو وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته والشعب المصري الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جهة ثانية، التقى الأمير فيصل بن فرحان أمس بالقاهرة، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي. وبُحثت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية لا سيما في قطاع غزة واليمن والسودان والصومال وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

