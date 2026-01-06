كأس آسيا تحت 23.. الأخضر الأولمبي يتجاوز قرغيزستان بصعوبة

البلاد (جدة)

بحضور سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، وسمو محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، افتتحت أمس في جدة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تحتضنها ملاعب الرياض وجدة.

وقد استهل الأخضر الأولمبي مشواره في البطولةبتحقيق فوز صعب على منتخب قرغيزستان، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء اتسم بالإثارة والندية حتى الدقائق الأخيرة.

تلقى منتخب قرغيزستان ضربة موجعة في الدقيقة 34، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه اللاعب أرسين شارشينييكوف، ليكمل منتخب بلاده المباراة بعشرة لاعبين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، لجأ الجهاز الفني للأخضر إلى تنشيط الجانب الهجومي، بإشراك مصعب الجوير بدلًا من ياسين الزبيدي عند الدقيقة 64.

وكاد الجوير أن يضع بصمته سريعًا، إلا أنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 77، لتتأجل أفراح الجماهير السعودية.

وقبل صافرة النهاية بدقيقتين، نجح راكان الغامدي في تسجيل هدف الفوز القاتل عند الدقيقة 88، مستفيدًا من تمريرة متقنة قدمها مصعب الجوير، ليمنح الأخضر أول ثلاث نقاط في البطولة.

فيتنام تتغلب على الأردن

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب فيتنام بداية قوية، بعدما تفوق على منتخب الأردن بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

بهذه النتائج، يتصدر منتخبا السعودية وفيتنام المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لكل منهما، مع أفضلية فارق الأهداف لصالح المنتخب الفيتنامي.