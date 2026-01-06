رابح صقر يغني في ليلة منتظرة بموسم الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام، يحيي الفنان رابح صقر حفلاً غنائياً كبيراً على مسرح محمد عبده في بوليفارد سيتي يوم الجمعة الموافق 9 يناير الجاري.

وأعلن موسم الرياض عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن إقامة هذا الحفل، الذي ينتظره كثير من عشاق وجمهور رابح في الوطن العربي.

وقد نفدت تذاكر الحفل بمجرد طرحها خلال وقت وجيز؛ حيث وصل أعداد الراغبين بالحصول على التذاكر 14500؛ ما يؤكد شعبية رابح صقر الكبيرة عند جمهوره.

الجدير بالذكر ان رابح صقر أحيا في الفترة الماضية عددا من الحفلات الغنائية؛ كان آخرها اقامة حفل في موسم الخبر بتاريخ 30 اكتوبر الماضي؛ حيث قدم خلاله عددا من أغانيه القديمة والجديدة.

وقدم بعد ذلك في موسم الدرعية، وضمن جلسات صدى الوادي في وادي صفار 4 ديسمبر الماضي احيا حفلا كبيرا تفاعل معه الجمهور بشكل غير عادي. وينتظر ان يعلن أبوصقر عن البومه الجديد والمتوقع نزوله قريباً.