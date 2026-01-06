تركي آل الشيخ يعلن طرح تذاكر فعالية Fanatics Flag Football Classic  المرتقبة مارس المقبل

نجوم NFL وفنانون عالميون يلتقون في حدث يجمع الرياضة والترفيه ضمن موسم الرياض

البلاد (الرياض)

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه(GEA) ، اليوم (الثلاثاء) عن طرح تذاكر حدث Fanatics Flag Football Classic، وذلك من خلال منصة webook ، حيث ستشهد العاصمة الرياض مساء يوم (السبت) 21 مارس 2026 انطلاق النسخة الافتتاحية من البطولة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، في منطقة المملكة أرينا، كحدث عالمي هو الأول من نوعه يجمع بين الرياضة والترفيه ويصنع تجربة متكاملة، بمشاركة أسطورة دوري كرة القدم الأمريكية توم بريدي، إلى جانب نخبة من النجوم وأبرز المؤثرين من مختلف أنحاء العالم.

وتعد فعالية Fanatics Flag Football Classic انطلاقة جديدة ومختلفة لفعاليات كرة القدم بنظام “العَلم”، حيث تشهد البطولة مشاركة ثلاثة فرق مليئة بالنجوم تضم لاعبين وأساطير من دوري كرة القدم الأمريكية NFL، إلى جانب نخبة من الفنانين العالميين، في مواجهات مباشرة تعتمد على نظام ” العَلم” فوتبول السريع والمثير، وسط أجواء تنافسية عالية المستوى وحضور جماهيري حماسي.

ولا يقتصر الحدث على المنافسات الرياضية فقط، بل يمتد ليقدم تجربة ترفيهية متكاملة، إذ يتولى تقديم الأمسية الفنان الكوميدي العالمي كيفن هارت، ويمثل تنظيم Fanatics Flag Football Classic في الرياض خطوة نوعية تعكس تنوع الفعاليات التي يحتضنها موسم الرياض 2025، واستمراره في استقطاب الأحداث العالمية التي تمزج بين أحدث أشكال الرياضة الحديثة وصناعة الترفيه، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الكبرى ذات الطابع العالمي.