بغياب كليان مبابي.. ريال مدريد ثالث الواصلين إلى جدة

بدر النهدي (جدة)

وصلت بعثة فريق ريال إلى مدينة جدة ، وذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني والذي سيخوض فيها أول لقاءه بديربي العاصمة الإسبانية ضد نادي اتليتكو مدريد في لقاء يعد ضمن الأقوى على مستوى الكرة الاسبانية مدريد يوم الخميس المقبل.

وجاء النادي الملكي بأبرز نجوم الفريق بإستثناء النجم الفرنسي كليان امبابي الذي مازال في طور التأهيل الطبي بعد الإصابة التي لحقت بهِ مؤخراً، وتقدم الإنجليزي بيلجنهام و البرازيلي فينيسيوس وكذلك عملاق حراسة المرمى كورتوا ، وقائد الفريق كارفخال، وسيستهل المريجني أولى تجاربه الميدانية في مدينة جدة بالتدريبات مساء الغد على أحد ملاعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويسبق ذلك مؤتمر صحفي للمدير الفني للفريق تشابي ألونسو، وكذلك حظى الملكي بإستقبال مميز عكس الطابع السعودي، تمثل في حضور تميمة النادي، وتقديم القهوة السعودية والورود .

هذا وقد استهل الفريق حافلة البعثة التي تنقله من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مقر إقامة الفريق بأحد فنادق مدينة جدة الذي شهد توافد أعداد من الجماهير حرصت على استقبال نجومها والترحيب بهم وبث روح الحماس فيهم قبل المواجهة المرتقبة.