المدرب فالفيردي: ليس هناك فرق بين أتلتيك وبرشلونة

قال فالفيردي مدرب فريق اتليتك بلباو في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فريقه غدا أمام برشلونة في السوبر الإسباني: نحن هنا لأن برشلونة وريال مدريد سيلعبان هنا، وأمامنا في الغد 90 دقيقة وكل شيء من الممكن أن يحدث، لسنا الفريق المفضل، ولكن نريد استغلال هذه الفرصة، لاسيما بأننا سنواجه فريقا صعبا وسنحاول تجاوزه.
وعن حضوره إلى السوبر في جدة عندما كان مدرباً لبرشلونة والآن مع بلباو هل وجد فروقات؟ قال: لا أرى فرقا كبيرا في مثل هذه المباريات هناك تفضيل للفرق مثل ريال مدريد وبرشلونة لأنهم في مراتب متقدمة، وسنلعب بصورة جميلة وسنرى من سينتصر.
من جانبه قال إيناكي ويليامز لاعب فريق بلباو : إن الرطوبة صعبة علينا لاسيما أن المواجهة ستكون في درجة حرارة منخفضة كثيراً، لذا يجب علينا شرب السوائل لتمنحنا الطاقة، التحدي كبير للعب في مثل هذه الأجواء.
