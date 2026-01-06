السياسة

الصومال يدين دخول وزير إسرائيلي إلى هرجيسا ويؤكد سيادته على أراضيه

واس (مقديشو)
أدان الصومال، اليوم، بأشد العبارات دخول وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إلى مدينة هرجيسا، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي السيادية للصومال.
واعتبرت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، اليوم، هذا التصرف انتهاكًا صارخًا للسيادة والوحدة السياسية وسلامة أراضي البلاد، وتدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة أن هرجيسا جزء أصيل وغير قابل للتصرف من الأراضي الصومالية المعترف بها دوليًا، وأن أي وجود رسمي أو اتصال أو تعامل داخل الأراضي الصومالية دون موافقة وتفويض صريح من الحكومة الفيدرالية يُعدّ غير قانوني ولاغيًا، ولا يحمل أي أثر قانوني.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ودعت الحكومة الصومالية، الكيان الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تقوّض سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، والالتزام الكامل بموجب القانون الدولي.
وأكّدت وزارة الخارجية التزام الصومال بالانخراط الدولي السلمي، والدبلوماسية البناءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
